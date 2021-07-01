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視察寧夏夜市微解封 柯文哲嘆停業50天了 鼓勵攤商加油

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天晚間前往寧夏夜市視察，柯文哲先檢視台北通實聯制、酒精消毒，柯文哲到燒烤攤買好東西後，用悠遊付付款，完全與攤商沒接觸。圖／北市府提供
柯文哲今天晚間前往寧夏夜市視察，柯文哲先檢視台北通實聯制、酒精消毒，柯文哲到燒烤攤買好東西後，用悠遊付付款，完全與攤商沒接觸。圖／北市府提供

疫情仍三級警戒，台北市柯文哲前天開放除南萬華以外夜市有條件解封，柯文哲今天晚間前往寧夏夜市視察，柯文哲先檢視台北通實聯制、酒精消毒，柯文哲到燒烤攤買好東西後，用悠遊卡付款，完全與攤商沒接觸。

柯文哲說，台北市的無現金、實聯制要一步一步做起來，危機就是轉機，趁疫情，將台北市的基礎建設往上提升。

寧夏夜市表示，寧夏有180攤，分為三部分營業，今天僅有32攤營業，並且規畫得來速車道。由於疫情期間，只能外帶不能邊走邊吃，攤商也呼籲，若是家庭消費者，可以派一個代表來買就好，以減少入場人數。

柯文哲也問攤商代表，停業停多久了？攤商回答，已經50天，沒做生意收入就是零，柯市長說出攤商的心聲，柯文哲離開前鼓勵攤商「唉，50天，大家加油。」

柯文哲 疫情 北市

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