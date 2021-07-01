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淡水沙崙路隧道今完工 明天下午三點正式通車
位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，為淡江大橋第二標聯絡道路，車行箱涵隧道總長184公尺，公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，將在明天7月2日下午三點通車，而這一座車行箱涵，雙向各三線車道，還有一條2.5公尺的人行步道，未來將可直接連結沙崙路與沙崙路一段。
林廷彥指出，今天下午邀集新北市交通局、養工處及淡水區公所等單位來做最後的履勘，該箱涵位在淡江大橋建設計畫路線最北隅，受到疫情影響，原本預計在端午節左右通車，因箱涵內照明設備較多，檢查程序繁複，台電這段時間全力協助送電事宜，今日上午完成送電。
林廷彥表示，車行箱涵從沙崙路一段向南穿越滬尾砲台公園，銜接沙崙路，目前採雙向六車道及各2.5公尺寬人行道，因不是長隧道，機、汽車都可使用，人行道面積夠大，可同時讓行人及腳踏車通行，原本的路段車道較窄，路線規劃不好，透過工程截彎取直，通車後淡海新市鎮民眾即可經車行箱涵直行銜接至中正路進入淡水市區。
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