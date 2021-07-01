快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水沙崙路隧道今完工 明天下午三點正式通車

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，因箱涵內照明設備較多，檢查程序繁複，台電這段時間全力協助送電事宜，今日上午完成送電。圖／民眾提供
公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，因箱涵內照明設備較多，檢查程序繁複，台電這段時間全力協助送電事宜，今日上午完成送電。圖／民眾提供

位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，為淡江大橋第二標聯絡道路，車行箱涵隧道總長184公尺，公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，將在明天7月2日下午三點通車，而這一座車行箱涵，雙向各三線車道，還有一條2.5公尺的人行步道，未來將可直接連結沙崙路與沙崙路一段。

林廷彥指出，今天下午邀集新北市交通局、養工處及淡水區公所等單位來做最後的履勘，該箱涵位在淡江大橋建設計畫路線最北隅，受到疫情影響，原本預計在端午節左右通車，因箱涵內照明設備較多，檢查程序繁複，台電這段時間全力協助送電事宜，今日上午完成送電。

林廷彥表示，車行箱涵從沙崙路一段向南穿越滬尾砲台公園，銜接沙崙路，目前採雙向六車道及各2.5公尺寬人行道，因不是長隧道，機、汽車都可使用，人行道面積夠大，可同時讓行人及腳踏車通行，原本的路段車道較窄，路線規劃不好，透過工程截彎取直，通車後淡海新市鎮民眾即可經車行箱涵直行銜接至中正路進入淡水市區。

位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，在明天下午三點通車。圖／民眾提供
位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，在明天下午三點通車。圖／民眾提供
位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，在明天下午三點通車。圖／民眾提供
位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，在明天下午三點通車。圖／民眾提供

淡水 車道

延伸閱讀

淡水竹圍建築線天際線 今起實施新規範

廣播金鐘團隊與淡古館員合作 推Podcast「淡博名利」

全球最長沙漠高速公路「京新高速」通車 北京至新疆跨越6省

穿越戈壁 最長京新高速公路通車

相關新聞

淡水沙崙路隧道今完工 明天下午三點正式通車

位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，為淡江大橋第二標聯絡道路，車行箱涵隧道總長184公尺，公路總局西濱北區臨工...

北市莫德納預約截止 周末致電區公所還有1萬多名額

台北市開放72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，已於今日17時截止，台北市副市長蔡炳坤表示...

視察寧夏夜市微解封 柯文哲嘆停業50天了 鼓勵攤商加油

疫情仍三級警戒，台北市長柯文哲前天開放除南萬華以外夜市有條件解封，柯文哲今天晚間前往寧夏夜市視察，柯文哲先檢視台北通實聯...

網路預約塞車 汐止公所動員助千位長輩預約疫苗

新北市72歲以上長輩接種莫德納疫苗7/2日開打，這次採取預約制，不過，預約第一天一大早網路塞車，所以，大部分改打電話，汐止區公所電話接不完，一天接了上千通電話，包括里長幫忙登記預約的，一天下來，就協助將近一千位長輩預約打疫苗。

影／新北微解封夜市攤商 首日直擊樂華夜市

台北市夜市攤商微解封後，新北市樂華夜市今天也重新開張微解封，樂華夜市自治會會長許承煬日前表示，樂華夜市有300多攤，雖公...

淡水竹圍建築線天際線 今起實施新規範

新北城鄉局明定淡水（竹圍地區）各街廓建築物天際線高度，淡水竹圍地區共分為143個街廓明訂限高，最低48公尺、最高145公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。