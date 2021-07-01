淡水沙崙路隧道今完工 明天下午三點正式通車

位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，為淡江大橋第二標聯絡道路，車行箱涵隧道總長184公尺，公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，將在明天7月2日下午三點通車，而這一座車行箱涵，雙向各三線車道，還有一條2.5公尺的人行步道，未來將可直接連結沙崙路與沙崙路一段。

林廷彥指出，今天下午邀集新北市交通局、養工處及淡水區公所等單位來做最後的履勘，該箱涵位在淡江大橋建設計畫路線最北隅，受到疫情影響，原本預計在端午節左右通車，因箱涵內照明設備較多，檢查程序繁複，台電這段時間全力協助送電事宜，今日上午完成送電。