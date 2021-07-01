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北市莫德納預約截止 周末致電區公所還有1萬多名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市開放72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，已於今日17時截止，共7萬3092人完成網路預約。聯合報系資料照。
台北市開放72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，已於今日17時截止，共7萬3092人完成網路預約。聯合報系資料照。

北市開放72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，已於今日17時截止，台北市副市長蔡炳坤表示，共7萬3092人完成網路預約，佔總劑量的84％，還剩1萬多位名額的機會，可以留給未預約者，提醒民眾於本周六、日致電區公所民政課電話登記。

蔡炳坤表示，此波總劑量為8萬7136劑，共7萬3092人完成網路預約，佔總劑量的84％，191間醫療院所額滿，佔醫療院所的75％，滿額分別為158間社區診所、21間醫院、12家聯醫門診部，其中家聯醫門診預約全滿。

蔡炳坤表示，預約率與預期差不多，目前還剩1萬多位名額的機會，可以留給未預約者。他提醒，未預約接種者，以及預約但因故未到者，此次，特別安排同仁於本周六、日加班，開放區公所民政課接受民眾電話登記。

台北市大安區昌隆里長王志剛說，首日預約里民到服務處求助的人較多，昨日已協助16位長輩，今日則沒有長輩來求助。不過此次未發放通知單，許多里民來問「為什麼沒有紙本」，北市要成為先進城市讓民眾上網，但應該要有年齡分層，以長輩來說，像是接種疫苗、投票等事務，仍習慣接到紙本通知。他坦言，政策沒有一貫性，反而造成地方困擾。

萬華區全德里長王平表示，未發放通知書可減少里長行政作業，否則有的人沒有住在戶籍地，回老家看到信箱已過期的通知單還跑來問，已經有3個里民發生這個情況，也只好告訴里民沒辦法，等下一波通知。

北市 莫德納疫苗

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