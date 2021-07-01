到北海岸透氣找嘸廁所 區公所籲三級警戒少出門
防疫三級警戒延長，有民眾到郊區海邊透氣，新北市石門區公所今天說，北海岸沿途景點、商家甚至加油站的廁所多數封閉或不外借，呼籲減少出遊，以免找不到廁所敗興而歸。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，疫情三級警戒延至7月12日，新北市石門區長林俊宏今天指出，發現少數民眾認為改到郊區海邊遊玩，較不會有群聚危險。
林俊宏說，但因北海岸風景區、活動場館、步道連同廁所多已封閉，且大部分私人餐廳商家暫停營業或廁所不外借，不少加油站也是，造成到北海岸出遊的民眾找不到廁所，呼籲減少出遊，非必要不外出。
不過，民眾黃先生、林小姐都認為，找不到廁所真的很困擾，在戶外只要能保持防疫距離，三級警戒又不是封城，公共廁所應適度開放。
李姓上班族表示，因為跑業務的關係，他研究過，中油直營加油站開放廁所，但採實聯制，對出外人來說總比沒有好，只是一般民眾內急時，恐怕也不見得能立刻找到直營加油站。
針對疫情期間的公廁開放與否，新北市政府環保局表示，環保局只是評比單位，開不開放回歸到管理單位的決定，如區公所、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、各個場館等。
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