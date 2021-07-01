打疫苗防護全 平溪區龍安社區送防疫眼鏡

平溪區將在明(2)日上午進行莫德納疫苗的施打，十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢特別去買了上百個防疫眼鏡，為即將陸續施打的長者提升防護，希望鄉下地方有更充足的防備，守護平溪區零確診的防疫成果。

龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，平溪區是全台最高齡化的鄉鎮，人口不多但老人家的防疫，透過一波一波的接種，鄉親們都期待能盡快提升全區抵抗病毒的能力，不但接種的時候，社區年輕人主動載老人家去衛生所施打，社區經營粉絲專業「嘻哈平溪」認識的熱心朋友們，也捐贈了不少防疫物資，讓在地人擁有更強大的防疫能量。

而這週已是社區收到的第四波防疫物資，共四百個防疫眼鏡，供72歲以上長者明(2)日去衛生所接種時，能有更齊全的防護，如果平溪區還有年長者或是商家、居民，也可前來龍安社區索取，共同守護家鄉的防疫戰力。