快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

打疫苗防護全 平溪區龍安社區送防疫眼鏡

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢特別去買了上百個防疫眼鏡，為即將陸續施打的長者提升防護。 圖／觀天下有線電視提供
十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢特別去買了上百個防疫眼鏡，為即將陸續施打的長者提升防護。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區將在明(2)日上午進行莫德納疫苗的施打，十分里龍安社區發展協會理事長吳明賢特別去買了上百個防疫眼鏡，為即將陸續施打的長者提升防護，希望鄉下地方有更充足的防備，守護平溪區零確診的防疫成果。

龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，平溪區是全台最高齡化的鄉鎮，人口不多但老人家的防疫，透過一波一波的接種，鄉親們都期待能盡快提升全區抵抗病毒的能力，不但接種的時候，社區年輕人主動載老人家去衛生所施打，社區經營粉絲專業「嘻哈平溪」認識的熱心朋友們，也捐贈了不少防疫物資，讓在地人擁有更強大的防疫能量。

而這週已是社區收到的第四波防疫物資，共四百個防疫眼鏡，供72歲以上長者明(2)日去衛生所接種時，能有更齊全的防護，如果平溪區還有年長者或是商家、居民，也可前來龍安社區索取，共同守護家鄉的防疫戰力。

平溪 衛生所 莫德納疫苗

延伸閱讀

哈林庾澄慶攜美德醫療 捐防疫物資給新北長照機構

國民黨捐防疫物資給金門 呼籲中央趕快部署第二代疫苗

台大疫苗假第一劑有薪第二劑無薪 院長：因首劑不踴躍

移工群聚補破口 專家直言「難補」快擴充醫療量能

相關新聞

淡水沙崙路隧道今完工 明天下午三點正式通車

位於淡水沙崙路與沙崙路一段之間的車行箱涵工程，為淡江大橋第二標聯絡道路，車行箱涵隧道總長184公尺，公路總局西濱北區臨工...

北市莫德納預約截止 周末致電區公所還有1萬多名額

台北市開放72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，已於今日17時截止，台北市副市長蔡炳坤表示...

視察寧夏夜市微解封 柯文哲嘆停業50天了 鼓勵攤商加油

疫情仍三級警戒，台北市長柯文哲前天開放除南萬華以外夜市有條件解封，柯文哲今天晚間前往寧夏夜市視察，柯文哲先檢視台北通實聯...

網路預約塞車 汐止公所動員助千位長輩預約疫苗

新北市72歲以上長輩接種莫德納疫苗7/2日開打，這次採取預約制，不過，預約第一天一大早網路塞車，所以，大部分改打電話，汐止區公所電話接不完，一天接了上千通電話，包括里長幫忙登記預約的，一天下來，就協助將近一千位長輩預約打疫苗。

影／新北微解封夜市攤商 首日直擊樂華夜市

台北市夜市攤商微解封後，新北市樂華夜市今天也重新開張微解封，樂華夜市自治會會長許承煬日前表示，樂華夜市有300多攤，雖公...

淡水竹圍建築線天際線 今起實施新規範

新北城鄉局明定淡水（竹圍地區）各街廓建築物天際線高度，淡水竹圍地區共分為143個街廓明訂限高，最低48公尺、最高145公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。