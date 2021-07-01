網路預約塞車 汐止公所動員助千位長輩預約疫苗

新北市72歲以上長輩接種莫德納疫苗7/2日開打，這次採取預約制，不過，預約第一天一大早網路塞車，所以，大部分改打電話，汐止區公所電話接不完，一天接了上千通電話，包括里長幫忙登記預約的，一天下來，就協助將近一千位長輩預約打疫苗。

汐止區長陳健民指出，7/2-7/4日施打新冠肺炎疫苗，這次打的是莫德納，市府是採取預約的方式，昨天第一天網路預約是有塞車的現象，也馬上採取因應措施，大概早上八點多的時候馬上就發現網路預約塞車，整個公所含里長、里幹事們大家立即接聽電話也好、或是幫民眾諮詢的這一塊，都有記錄下來，昨天一整天服務了986位的民眾。

今(2)日早上，網路狀況相對快速，也呼籲民眾完成網路預約後到場打疫苗，也建議大家依指定時段前往秀峰高中接種疫苗。

這一波疫苗採取預約制，不過，6/30日一開放網路預約，一大早網路就當機，好多人或是幫家裡長輩要上網預約的根本進不去，不但公所、里長電話接不完，就連議員白珮茹服務處也接了不少。

新北市議員白珮茹表示，6/30日是莫德納疫苗預約的第一天，那因為網路掛號是新北市政府未來希望民眾多利用網路掛號，尤其施打年齡層逐潮下降，如果大家能夠多利用網路掛號，一來民眾選擇的方式更多，二來對於整個公務體系的運作可以透過資訊化，慢慢的讓各項市政工作可以回到正軌，針對這次打疫苗網路預約的問題，已經反應給新北市政府，也會在下一波或是這幾天就陸續修正，希望全民網路化，讓疫苗施打速度可以更快、更順利。

針對新北市72歲以上長輩施打莫德納疫苗，以汐止秀峰高中疫苗接種站來說，預計打3900人，7/2日開打，連續三天，採取預約制，汐止區公所也請民眾依建議時間前往接種疫苗。