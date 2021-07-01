加強防疫 汐止里長背20公斤消毒快累翻

疫情期間，除了清潔隊大街小巷消毒之外，汐止區崇德里長蘇宏杰也每個禮拜安排時間，自己背著機器深入社區消毒，20幾公斤背上身，真的很重，也讓民眾直說真的很辛苦，甚至比社區自己消毒的次數還要多，社區也特別感謝。

每個禮拜，蘇里長就會背著重達二十多公斤的機器噴灑消毒水，因為，實在太重，所以，志工都會在旁邊幫忙抬一下，著裝完畢就開始從社區外圍開始消毒，樓梯扶手、公共空間花台，還有各棟樓的大門、信箱、電梯等等都不放過，以新台五路的江山萬里社區來說，居住近千戶，從疫情以來，消毒四次，不過，里長來的更勤，這一天已經是第八次進入社區全面消毒。

社區主委林先生說，疫情這段期間，里長來消毒就至少七次，對社區付出真的蠻多的，消毒、防疫都做的不少，每次都背著二十多公斤來消毒，真的辛苦，所以，社區也特地準備了感謝狀表示感謝。

崇德里長蘇宏杰指出，疫情升到三級警戒後，除了清潔隊消毒以外，各社區在防疫工作上也做的非常好，而里辦公處每個禮拜四也會做消毒工作，幫社區的公共空間做個補強，從疫情以來，已經消毒七、八次了，每個禮拜不間斷的一直在做消毒。

蘇宏杰說，因為義工、鄰長年紀都稍微大一點點，不捨得他們背這麼重，因為，他們平時在打掃工作已經夠辛苦，所以，只有買一台消毒機，由年紀最小的里長來做消毒工作。但真的也不輕鬆，印象很深的就是，有一次在消毒期間遇到下大雨就在躲雨，這期間就趴在桌上休息一下，不小心就睡著了，也被鄰長偷拍到了，其實消毒工作蠻辛苦蠻累的，因為機器加了水之後二十幾公斤的重量，背著在里內走一個社區一個社區去消毒，蠻吃力的工作，所以，也希望疫情趕快退散，讓里長也趕快休息一下。

消毒要負重二十多公斤，不捨年長的志工們辛苦，所以，一直以來都是65年次45歲的里長自己一個人背著消毒，而防疫志工看了不忍心，都會幫忙拿漂白水等等，也幫忙做宣導，希望減輕里長負擔。