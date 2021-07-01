宮廟防疫禁入 淡水福佑宮推出線上參拜

新冠肺炎疫情爆發，民眾最好的防疫作為，就是減少人流移動，及非必要別外出的防疫準則，然而不只是許多公共場所都圍起了封鎖線，從三級警戒開始，全台灣的宮廟都進行了只開廟門，但不開放信眾入廟參拜的作法，而淡水福佑宮則是推出線上參拜的影音服務，讓信眾在家就可以參拜媽祖。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，由於疫情期間，許多信眾還是有需要藉由宗教來尋求心靈慰藉，因此特別使用線上影音放在淡水福佑宮官方網站上，以及FB臉書、youtube等平台，來提供服務。

淡水福佑宮特別使用線上參拜的方式，以影音內容呈現在福佑宮媽祖廟裡頭，在淡水媽神尊前方，加上法會誦經讓信眾可以在家，向神明祈福，廟方也希望藉此可以減少民眾外出，並且達到宗教撫慰人心的目的，祈求疫情盡快過去。