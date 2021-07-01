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淡水竹圍建築線天際線 今起實施新規範

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市淡水竹圍地區，背倚大屯山、面朝淡水河，擁有優美自然景觀，新北市明定各街廓建物高度，避免擋住天際線。圖／新北城鄉局提供
新北市淡水竹圍地區，背倚大屯山、面朝淡水河，擁有優美自然景觀，新北市明定各街廓建物高度，避免擋住天際線。圖／新北城鄉局提供

新北城鄉局明定淡水（竹圍地區）各街廓建築物天際線高度，淡水竹圍地區共分為143個街廓明訂限高，最低48公尺、最高145公尺，今起開始實施。城鄉局指出，透過公開的自然天際線高度，維護維護自然景觀，明確開發建築高度。

淡水（竹圍地區）都市計畫位於淡水河出海口及大屯山間，2011年1月將大屯山納入天際線管制規定，開發建築時保留大屯山的自然天際線20%高度不受遮蔽，不過受到繪製山脊線高度斷面圖易產生誤差，導致建築高度是否影響估共標準不一。

像是八里6處人潮匯集點視角為判斷依據，但因角度不同、距離過遠、不符現實等問題建築設計單位製圖時經常出現落差；另也有建商在山坡規畫26層樓高海景住宅，被周邊住戶質疑阻擋景觀及安全疑慮，但經審議後卻是合法。

城鄉局辦理「變更淡水（竹圍地區）細部計畫土地使用分區管制要點（配合天際線高度管制）」案，今年4月16日市大會審議通過，以地形資料進行數值分析，計算出各街廓容許可建築高度進行管制，避免因分析操作判讀誤差，衍生可建築高度認定的爭議。

至於現有建築物最高海拔高度為178公尺，已通過都設審議委員會的建案不受影響，較原核定高度差異約在1至3層樓左右。

城鄉局長黃國峰說，以數值表列方式明訂都市計畫區內各街廓的建築物海拔高度，在維護自然景觀並兼顧山坡地建築物安全前提下，提供開發商及建築規畫單位明確的允許建築高程資訊。

新北市淡水竹圍地區，背倚大屯山、面朝淡水河，擁有優美自然景觀，新北市明定各街廓建物高度，避免擋住天際線（模擬圖）。圖／新北城鄉局提供
新北市淡水竹圍地區，背倚大屯山、面朝淡水河，擁有優美自然景觀，新北市明定各街廓建物高度，避免擋住天際線（模擬圖）。圖／新北城鄉局提供

建築 淡水河 大屯山

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