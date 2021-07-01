北市府：7日起進北農批發市場 應持PCR陰性證明

北農果菜批發市場日前爆發群聚感染引關注，台北市政府針對市場從業人員進行PCR篩檢。北市府市場處今天指出，從業人員在7日起要持PCR陰性證明，才能進果菜批發市場。

台北農產運銷公司日前爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，引發外界關注，台北市政府昨天宣布，與3家醫院合作，從1日起針對批發市場從業人員進行大規模篩檢核酸檢測（PCR）。

批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，北市府預估可完成檢測約1萬1200件，3日完成篩檢後，會提供報告給市場從業人員，作為進出市場條件。

北市府市場處副處長高群荐今天說，已針對北農第一、第二果菜批發市場從業人員進行大規模篩檢PCR，預計3日結束。

他指出，因需要時間作業，規劃7日起，從業人員要持PCR陰性證明，才能進批發市場，到場後要換入場通行證，並出示身分證或健保卡供檢查。

高群荐說，至於環南市場從業人員部分，目前也在大規模篩檢PCR，不排除之後同樣要持PCR陰性證明，才可進批發市場，實施時間仍在討論。

他表示，大部分北農從業人員6月底曾接種疫苗，因此規劃15日起，進果菜批發市場時，要出示疫苗接種紀錄卡，若沒有接種疫苗從業人員，仍有進批發市場需求，則要出示PCR檢測陰性證明。