北市衛生局長請假引入疑竇？議員質疑黃世傑「被請假」

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，引發議員質疑請假動機。北市議會下午審決算，議員懷疑黃世傑在議會大會期間請假，是「被請假」或是「請辭不爽中」、會不會回不來？另外，議長陳錦祥表示，等疫情降至二級，立即召開朝野協商，請市長柯文哲赴議會進行專案報告。

北市衛生局長黃世傑向市長柯文哲口頭請辭，未獲准但請假一月，理由是因好心肝疫苗事件遭廉政委員會調查，在配合調查期間請假避嫌。昨天有議員要求黃世傑銷假上班，但黃今天仍請假未到議會。北市議會下午開大會審市府的決算，議員對此仍砲聲隆隆，認為黃不尊重議會，議員苗博雅、梁文傑、周威佑都認為應該將市府的決算暫擱。

另外，議員王鴻薇質疑，黃世傑是「請假中？還是請辭不爽中」，到底是什麼情形，為何以前不請、現在請，現在不是疫情最最緊張的時刻？

議員簡舒培也認為，黃世傑這時請假，令人無法接受，她追問祕書長陳志銘，黃世傑是主動請假、還是「被請假」，市府高層有沒有派人和黃世傑談請假？黃世傑能不能回得來？

議員李建昌也說，大家都是政治工作者，不要把議員當白痴，這從頭到尾就是柯文哲的政治危機處理，只是處理得「洞愈來愈大、愈搞愈大條」。

陳志銘表示，據黃世傑的說法，他認為自己應認要利益迴避，靜待調查結果，自然會歸隊；市府人事處也表示，黃世傑請假合乎規定，都經過市府核准。

陳錦祥表示，因涉及議會監督權，議會三令五申大會期間，首長絕對不能請假，這次疫情比較特別，但也發生疫苗特權事件，這次再嚴正提出，議會大會期間首長不能請假，至於等解封後，議會會馬上召朝野協商，進行黨團會議，請市長赴議會進行有關疫情的專案報告。