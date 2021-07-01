新北巴士司機爆疫情導致薪資遲給 業者：銀行疏失

光華巴士新北市汐止公車司機投訴，指公司原訂6月30日給的薪資未到，詢問後得知是銀行作業疏失，補發後卻只有3200元與底薪2萬7400元不同，認為公司財務有問題。總公司表示，確實行政有疏失已補發，月底是預支款而非本薪，已請各站告知司機實況。

新冠肺炎衝擊大眾運輸運量，不少業者都在苦撐，中興巴士旗下光華巴士的新北市汐止公車司機指出，公司應該發2萬7400元的薪資，實際收到卻只有幾千元，詢問後未得到回應，懷疑是疫情減班，導致財務出現狀況。

司機指出，到目前為止還是正常排班，很多人未被安排出車，卻以待命名義要求留在站掛出勤，但另外方面減少給薪水，難道是為了領政府補助使用兩面手法，有司機要醞釀罷工。

總公司指出，每月15日領本薪、30日領預支款已施行多年，預支款是看每月出勤天數，1天800元計算，若未達天數則以1天400元計算，若預支款沒拿到的薪資，都會在15日的本薪給齊。

總公司表示，6月調整薪資結構，基本工資（底薪）調整為2萬7400元，6月是首月調整過後給薪，再加上銀行確實出現疏失，導致光華巴士薪資未準時匯入，集團其餘公司並未出現此狀況，財務並未有問題。

總公司說，確實受到疫情影響，部份司機請假、減班，導致出勤天數不多，所以30日拿到的預支款只有幾千塊，可能造成誤會，已請各站長協助向司機說明。

新北交通局指出，疫情爆發後運輸量下降，各運輸業者經營確實面對挑戰，但市府相關補助仍都有給業者，目前還看不出該業者營運狀況有問題。新北勞工局表示，目前未收到中興及光華巴士的陳情案，也沒有相關爭議調解。