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福和1551停駛基隆通勤族憂心 公路總局找其他業者接手

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
福和1551停駛基隆通勤族憂心，公路總局找其他業者接手。記者游明煌／攝影
福和1551停駛基隆通勤族憂心，公路總局找其他業者接手。記者游明煌／攝影

福和客運今天發出公告，因疫情及大環境經營不易等因素，造成營運困難，將於8月起停駛營運。福和客運僅剩基隆到新店的1551線，是不少基隆通勤族依靠的路線之一。通勤族憂心停駛恐造成通勤上班不便。立委蔡適應說，公路總局目前已密切聯繫其他業者來接手，現階段7月仍由福和提供代駛服務，務必維持運能，保障民眾的搭乘權益。

福和客運表示，公司因疫情及大環境經營不易等因素，造成營運困難，將於8月起停駛營運。公司將依法給予員工應有權益，並協助員工轉任代駛公司任職事宜。

福和客運基隆到新店的1551線，該路線行經國道一號，沿途會停靠舊宗路、基隆路、松山車站、世貿中心、基隆等地。每天早上9點至晚上11點，共35班次，停靠站包括內湖、公館、景美等，是許多通勤族上、下班搭乘路線。

立法委員蔡適應表示，有關福和客運1551停駛一事，剛剛他與公路總局聯繫，福和客運先前依規定程序報請停駛，公路總局目前已密切聯繫其他業者來接手，現階段7月份仍由福和提供代駛服務，他會來督促公路總局在8/1前，確定接手的新業者，並且務必維持運能，保障民眾的搭乘權益。

蔡適應表示，司機的工作權益，他會和福和客運、公路總局了解，保障勞資雙方的責任及義務，讓司機們可以盡量不受影響。

基隆市政府交通處表示，因國道客運是公路總局管轄，市府會持續關注，要維持現況不讓營運中斷，不致影響市民搭乘權益。

前年5月，由於福和客運運能不足，公路總局將原本福和所營運的1551班次，全部交由4家業者分擔營運，避免影響通勤族搭車。

基隆 通勤族 蔡適應

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