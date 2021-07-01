45秒就取餐 亞東醫院獲贈自動拉麵販賣機

新北市板橋亞東醫院今日收到由扶田資本與美國自動販賣機新創公司Yo-Kai Express捐贈的自動拉麵販賣機，免費提供5千碗拉麵給第一線醫護人員，且販賣機24小時運作，只要醫護同仁有需要，隨時能使用，且點餐到取餐只需45秒，過程皆無接觸。

對比傳統餐廳由服務人員製作親自送餐給消費者，全自動且零接觸的販賣機，在疫情期間能有效減少感染風險，同時解決醫護人員沒時間吃飯的問題。

捐贈儀式上，亞東內科加護病房主任張厚台與護理部主任周繡玲代表接受外，現場2人也隨即操作，點了黑蒜豚骨拉麵，點餐到取餐過程只有45秒。

亞東表示，機台的觸控螢幕特別使用經美國環保局認證的抗菌膜，放在自動販賣機內的餐點也都經過認證，因自動化優勢，省去控管食材人力與時間成本，讓醫護人員能有時間吃完再上工。