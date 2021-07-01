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廣播金鐘團隊與淡古館員合作 推Podcast「淡博名利」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館即日起推出首檔情境式Podcast「淡博名利」。圖／淡古提供
新北市立淡水古蹟博物館即日起推出首檔情境式Podcast「淡博名利」。圖／淡古提供

新北市立淡水古蹟博物館即日起推出首檔情境式Podcast「淡博名利」，首季由廣播金鐘團隊與全體館員共同錄製完成，以淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士士洋行、淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍為主題，預計雙周上架1集，即日起可收聽第1集。

淡古Podcast「淡博名利」主要由廣播金鐘獎得主、Podcast品牌「播客煮」節目總監內克親自化身為貫穿節目的記者「名利」，以情境式的手法帶領聽眾深入古蹟各個角落，節目裡遇到各式各樣的人物都由館內同仁獻聲，爆笑演出保證翻轉大眾對館員的刻板印象。

淡古館長黃麗鈴表示，此次分別製作「那個毛很多的，喜歡嗎？淡水紅毛城寶藏傳說」、「我就問，碼頭邊那些外國來的、大大的東西是什麼？」及「您現在收聽的是，日本旅遊頻道」等3集，每集10至15分鐘，有興趣的人可透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，讓民眾在防疫期間用耳朵逛古蹟，聽軼聞，認識更多歷史的趣事。

張姓館員說，錄製的過程雖然很辛苦，不過能夠透過現在很流行的方式與大眾連結，是一件很棒的事情，想知道館員專屬秘辛的人可以來聽Podcast。

黃麗鈴表示，休館防疫期間仍持續不間斷提供各種線上服務，目前已推出「沒人在乎的淡古事件簿」系列導覽影片、與淡水在地獨立書店合作「疫齊悅讀Fun暑假」贈書活動及「淡博名利」Podcast，近期還有更多的線上展演活動將陸續推出。

淡水 古蹟博物館

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