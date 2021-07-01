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企業助防疫 捐贈關渡醫院加護病房維生系統等防疫物資
高齡醫學專家、陽明交通大學醫學院教授陳亮恭，今年3月接任台北市立關渡醫院院長，台北市議員潘懷宗說，為求防疫零缺點，院長陳亮恭捲起衣袖當起物流採購員，為了協助防疫物資不虞匱乏，帝篁國際公益平台董事長吳珅篁、弗利思特文化事業董事長許良源將捐贈75%酒精、及四台加護病房維生系統給關渡醫院。
另外，議員潘懷宗、篁國際公益平台董事長吳珅篁、弗利思特文化事業董事長許良源也各捐出10萬元獎學金給陽明交通大學醫學院，幫助清寒學子度過疫情難關。
為協助第一線醫院防疫，帝篁國際公益平台董事長吳珅篁將捐贈4公升75%酒精200桶、酒精噴槍50支、口罩200盒、醫護慰問金等給予關渡醫院。
弗利思特文化事業董事長許良源為弘揚長輩的善心，也以母親許邱種竹及岳母沈楊靜枝名義，分別捐贈關渡醫院兩台加護病房維生系統。吳珅篁也以父親吳伙丁、母親王素雲名義，捐出兩台加護病房維生系統，合計共捐出4套。
捐贈儀式將於明天下午3點在關渡醫院大樓前廣場舉行，並由北投區里長聯誼會長蘇府庭、在地關渡里長許瑩珠陪同，關渡醫院院長陳亮恭親自接受。議員呼籲，大家能踴躍施打疫苗，盡早結束疫情，活絡經濟，恢復正常生活。
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