快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業助防疫 捐贈關渡醫院加護病房維生系統等防疫物資

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市關渡醫院日前開設社區公費疫苗接種站，透過醫院與社區服務，盡速讓長者完成疫苗接種。圖／關渡醫院提供
台北市關渡醫院日前開設社區公費疫苗接種站，透過醫院與社區服務，盡速讓長者完成疫苗接種。圖／關渡醫院提供

高齡醫學專家、陽明交通大學醫學院教授陳亮恭，今年3月接任台北市立關渡醫院院長，台北市議員潘懷宗說，為求防疫零缺點，院長陳亮恭捲起衣袖當起物流採購員，為了協助防疫物資不虞匱乏，帝篁國際公益平台董事長吳珅篁、弗利思特文化事業董事長許良源將捐贈75%酒精、及四台加護病房維生系統給關渡醫院。

另外，議員潘懷宗、篁國際公益平台董事長吳珅篁、弗利思特文化事業董事長許良源也各捐出10萬元獎學金給陽明交通大學醫學院，幫助清寒學子度過疫情難關。

為協助第一線醫院防疫，帝篁國際公益平台董事長吳珅篁將捐贈4公升75%酒精200桶、酒精噴槍50支、口罩200盒、醫護慰問金等給予關渡醫院。

弗利思特文化事業董事長許良源為弘揚長輩的善心，也以母親許邱種竹及岳母沈楊靜枝名義，分別捐贈關渡醫院兩台加護病房維生系統。吳珅篁也以父親吳伙丁、母親王素雲名義，捐出兩台加護病房維生系統，合計共捐出4套。

捐贈儀式將於明天下午3點在關渡醫院大樓前廣場舉行，並由北投區里長聯誼會長蘇府庭、在地關渡里長許瑩珠陪同，關渡醫院院長陳亮恭親自接受。議員呼籲，大家能踴躍施打疫苗，盡早結束疫情，活絡經濟，恢復正常生活。

陳亮恭 酒精 疫情

延伸閱讀

岱宇旗下AI體感運動科技平台Uniigym 攜凱擘搶宅經濟防疫商機

攤商苦不堪言 雲林東南夜市7月4日示範微解封

高市府自製電視節目 推「高雄好家宅」防疫電視台

花蓮市圖書館推出防疫閱讀箱 全縣免費宅配到家

相關新聞

新北到宅快篩隊 1個月篩169人共26人確診

新北6月初成立到宅快篩隊，迄今已篩檢90戶169人，核酸檢測（PCR）陽性26人，陽性比率從原本最高40％下降至15％。...

嘆為觀止的傲慢！路透前總編轟柯文哲、黃珊珊

曾任「路透」亞洲金融總編、南太平洋總編、南亞總編、北亞總編的菲爾·史密斯（Phil Smith），因是台灣女婿，退休後旅...

北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻

北市爆發疫苗特權風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，不少議員質疑衛生局長請長假恐影響...

「得來速」不速了 新北排隊車潮一路擠到公車站

近期疫情趨緩，路上車潮增加，因還沒開放內用，造成麥當勞「得來速」巔峰時間湧現車潮，在新北市板橋、汐止都出現車潮排到公車停...

新北莫德納疫苗剩3.5萬劑 預約到今晚10時

新北昨開放線上預約施打莫德納疫苗，但瞬間湧入百萬瀏覽量，導致系統負荷不了頻出現問題。新北市長侯友宜說，經過一天後網路系統...

企業助防疫 捐贈關渡醫院加護病房維生系統等防疫物資

高齡醫學專家、陽明交通大學醫學院教授陳亮恭，今年3月接任台北市立關渡醫院院長，台北市議員潘懷宗說，為求防疫零缺點，院長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。