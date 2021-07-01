新北到宅快篩169人 其中26人PCR陽性

新北市府成立到宅快篩隊將滿月，目前共篩檢90戶169人，其中核酸檢測PCR陽性26人。市長侯友宜今天說，陽性率從40%降到15%，阻斷家內傳染傳播鏈，也讓家屬知道後續照顧的安排。

新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數居冠，市府分析疑似感染源發現，家內感染比率將近占一半，於6月5日起成立到宅快篩隊，為家中有老幼或身心障礙不便者的確診個案服務，協助無法到快篩站的家人篩檢。

新北市長侯友宜上午新店區視察並感謝協助到宅快篩的同仁醫院，他說，直接進到家庭裡面去做篩檢，可以讓這些長者、弱勢者的身體趕快得到安頓，讓所有家庭安心，發揮阻止傳播鏈的功能。

他回答媒體提問時針對疫苗預約一事表示，昨天上午開放疫苗預約系統，曾一度半小時湧入百萬人上線，造成網路塞車，經過一天運作，目前已順暢，到今天上午還有3萬5千劑可預約施打。

侯友宜說，現在疫苗接種量越來越大，造冊是幾萬人以上，不能光靠造冊，因此同時啟動網路預約、由區政協助電話造冊這兩種方式；現在的預約系統可以容納更多人上線，只要兩三分鐘即可完成，大家不用急，到今天晚上10時都可以預約。