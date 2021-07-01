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新北市議員捐贈快篩試劑送記者 採訪現場雙方多分安心

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市議員張錦豪（左）捐贈100劑新冠肺炎快篩劑，由基隆市新聞學術研究會理事長黃煜傑代表接受，提供第一線記者使用。圖／張錦豪提供
新北市議員張錦豪（左）捐贈100劑新冠肺炎快篩劑，由基隆市新聞學術研究會理事長黃煜傑代表接受，提供第一線記者使用。圖／張錦豪提供

在第1線採訪新聞的媒體工作者接觸的對象多，潛藏染疫風險升高。新北市議員張錦豪和生技公司捐贈100劑新冠肺炎快篩劑，提供給北海岸、東北角的媒體記者使用，藉以掌握自身健康狀況，同時讓家人和工作上互動對象安心。

張錦豪表示，新冠肺炎病毒非常狡詐，常見無症狀感染者。媒體工作者需要到新聞現場採訪，防護若有疏失，造成染疫風險大於一般上班族。

衛生福利部疾病管制署已開放民眾自行購買居家型快篩劑篩檢，張錦豪與泓佑生技公司執行長楊沛泓洽商後，共同捐贈快篩劑供記者使用。

新北市汐止區和昔日屬「大基隆」的北海岸、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪區，不少新聞媒體都由基隆地區記者負責採訪。張錦豪今天將試劑送交外勤記者組成的基隆市新聞學術研究會理事長黃煜傑，提供在第一線採訪的記者使用。

新冠肺炎 基隆

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