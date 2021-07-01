診所私打疫苗 議員質疑高層事先知情北市府駁斥

台北市日前爆發診所私打疫苗風波，衛生局長黃世傑請辭，北市府要求另行檢討。台北市議員簡舒培質疑，市府高層未知會黃世傑，就指示衛生局基層配發疫苗給好心肝診所。

對此，台北市政府發言人陳智菡今天說，請議員拿出證據，是哪名市府高層未知會衛生局長就要基層配疫苗給好心肝診所，不要含沙射影。

台北市6月初發生診所私打疫苗案，包含好心肝等診所；黃世傑10日說，他該負最大責任，已向市長柯文哲提出請辭。

北市府政風處19日公布調查報告，黃世傑、衛生局余姓科長、蔡姓專員與吳姓股長涉行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，另行檢討外，其餘3人送考績會檢討行政責任，全案由廉政委員會審查。

黃世傑事後仍有出席北市府防疫記者會，最後一次列席是26日記者會。台北市議會昨天開大會，議員發現，黃世傑未列席，詢問才知，黃世傑從28日請假至7月27日，共1個月。

民進黨台北市議員簡舒培今天表示，針對好心肝診所取得疫苗，市府高層事先知情，事後把責任推給衛生局基層，高層指的是11樓市長室、副市長室。

簡舒培在臉書（Facebook）發文，她握有證據，證明好心肝診所持有疫苗，北市府高層知情，質疑市府高層是否和好心肝董事長有聯繫管道，市府高層是否未知會黃世傑就指示衛生局同仁配疫苗給好心肝診所。

無黨籍市議員林穎孟也指出，北市府政風處報告未說明一開始介接好心肝與股長的中間人身分，她事後詢問政風處，才知是衛生局某專委，此人跟好心肝診所為舊識。