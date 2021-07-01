快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

診所私打疫苗 議員質疑高層事先知情北市府駁斥

中央社 / 台北1日電

北市日前爆發診所私打疫苗風波，衛生局長黃世傑請辭，北市府要求另行檢討。台北市議員簡舒培質疑，市府高層未知會黃世傑，就指示衛生局基層配發疫苗給好心肝診所。

對此，台北市政府發言人陳智菡今天說，請議員拿出證據，是哪名市府高層未知會衛生局長就要基層配疫苗給好心肝診所，不要含沙射影。

台北市6月初發生診所私打疫苗案，包含好心肝等診所；黃世傑10日說，他該負最大責任，已向市長柯文哲提出請辭。

北市府政風處19日公布調查報告，黃世傑、衛生局余姓科長、蔡姓專員與吳姓股長涉行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，另行檢討外，其餘3人送考績會檢討行政責任，全案由廉政委員會審查。

黃世傑事後仍有出席北市府防疫記者會，最後一次列席是26日記者會。台北市議會昨天開大會，議員發現，黃世傑未列席，詢問才知，黃世傑從28日請假至7月27日，共1個月。

民進黨台北市議員簡舒培今天表示，針對好心肝診所取得疫苗，市府高層事先知情，事後把責任推給衛生局基層，高層指的是11樓市長室、副市長室。

簡舒培在臉書（Facebook）發文，她握有證據，證明好心肝診所持有疫苗，北市府高層知情，質疑市府高層是否和好心肝董事長有聯繫管道，市府高層是否未知會黃世傑就指示衛生局同仁配疫苗給好心肝診所。

無黨籍市議員林穎孟也指出，北市府政風處報告未說明一開始介接好心肝與股長的中間人身分，她事後詢問政風處，才知是衛生局某專委，此人跟好心肝診所為舊識。

衛生局 北市 好心肝

延伸閱讀

黃世傑請假1個月 苗博雅轟3不合理 北市：防疫不受影響

北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻

好心肝甩鍋衛生局？簡舒培爆：柯文哲市府高層事先知情

柯文哲因北農、士林長照案飆罵 黃世傑：確實很不滿意

相關新聞

嘆為觀止的傲慢！路透前總編轟柯文哲、黃珊珊

曾任「路透」亞洲金融總編、南太平洋總編、南亞總編、北亞總編的菲爾·史密斯（Phil Smith），因是台灣女婿，退休後旅...

北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻

北市爆發疫苗特權風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，不少議員質疑衛生局長請長假恐影響...

「得來速」不速了 新北排隊車潮一路擠到公車站

近期疫情趨緩，路上車潮增加，因還沒開放內用，造成麥當勞「得來速」巔峰時間湧現車潮，在新北市板橋、汐止都出現車潮排到公車停...

新北莫德納疫苗剩3.5萬劑 預約到今晚10時

新北昨開放線上預約施打莫德納疫苗，但瞬間湧入百萬瀏覽量，導致系統負荷不了頻出現問題。新北市長侯友宜說，經過一天後網路系統...

新北到宅快篩隊 1個月篩169人共26人確診

新北6月初成立到宅快篩隊，迄今已篩檢90戶169人，核酸檢測（PCR）陽性26人，陽性比率從原本最高40％下降至15％。...

黃世傑請假1個月 苗博雅轟3不合理 北市：防疫不受影響

台北市爆出好心肝私打疫苗爭議，台北市衛生局長黃世傑請辭但未獲准。台北市議會昨下午召開大會，黃世傑請假缺席，議員詢問之下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。