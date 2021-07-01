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新北到宅快篩隊 1個月篩169人共26人確診
新北6月初成立到宅快篩隊，迄今已篩檢90戶169人，核酸檢測（PCR）陽性26人，陽性比率從原本最高40％下降至15％。有戶李姓人家內有人確診，導致居服員無法進入照顧失智長輩，幸經快篩隊篩檢確認其餘3人也確診，才送醫治療解決困境。
新北市長侯友宜今前往協助宅快篩隊的新店同仁醫院，感謝院長張澍平、新北市牙醫師公會理事長葉建陽的協助。侯友宜說，家內感染比率將近占一半，到宅快篩隊可以阻斷傳播鏈，避免家庭感染惡化，讓家屬清楚知道後續照顧的安排。
有戶李姓家庭，父親確診後至醫院治療，家內只剩64歲的母親獨自照顧年邁的阿公、阿嬤，但2長輩有輕微失智症，平時有居家服務員到家協助，不過出現確診案例，導致居服員無法服務。
住在外縣市的孫女提出到宅快篩隊服務，經篩檢結果為母親和阿公、阿嬤3人PCR均呈陽性，且CT值低顯示具高傳染性，在衛生局協助下立即將3人送醫治療。
侯友宜說，1個月內採檢到169人，陽性有26人、陽性率15％，但剛開始陽性率高達40％，透過到宅快篩隊進到家內篩檢，可以阻止傳播鏈，還能讓長者、弱勢者身體趕快得到安頓，以及讓所有的家庭安心。
社會局長張錦麗表示，到宅快篩隊服務的對象主要是家中有確診被隔離者，但同家內還有年老長輩、未成年子女或身心障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，因此特別提供到宅快篩服務。
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