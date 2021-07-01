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黃世傑請假1個月 苗博雅轟3不合理 北市：防疫不受影響

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員質疑，全國還在三級警戒，台北市衛生局長黃世傑請假一個月？北市發言人陳智菡今表示，目前衛生局長是由副局長陳正誠代理，北市防疫工作不受影響。圖／北市府提供
議員質疑，全國還在三級警戒，台北市衛生局長黃世傑請假一個月？北市發言人陳智菡今表示，目前衛生局長是由副局長陳正誠代理，北市防疫工作不受影響。圖／北市府提供

北市爆出好心肝私打疫苗爭議，台北市衛生局長黃世傑請辭但未獲准。台北市議會昨下午召開大會，黃世傑請假缺席，議員詢問之下，才得知黃世傑因好心肝事件被廉政委員會調查，請假1個月以避嫌。議員質疑，全國還在三級警戒，台北市衛生局長請假一個月？北市發言人陳智菡今表示，目前衛生局長是由副局長陳正誠代理，北市防疫工作不受影響。

苗博雅也在臉書指出黃世傑這時候「請假」有三個不合理，第一，調查迴避請假理由不合理，甚至是假的理由，踐踏議會監督權；另外，衛生局相關重大議案，局長卻不出席備詢，合理嗎？第三，防疫期間，第一線局處的衛生局長請假一個月，合理嗎？

北市府官員昨則在議會表示，因黃世傑正在接受廉政委員會的調查，自6月28日請假到7月27日。

對於黃世傑請假一個月，陳智菡今天也表示，現在整個案件正在調查，基於迴避原則，黃局長是准假狀態，目前衛生局長是由副局長陳正誠代理，北市防疫工作不受影響。

衛生局 北市 好心肝

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