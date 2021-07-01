嘆為觀止的傲慢！路透前總編轟柯文哲、黃珊珊

曾任「路透」亞洲金融總編、南太平洋總編、南亞總編、北亞總編的菲爾·史密斯（Phil Smith），因是台灣女婿，退休後旅居新北市八里左岸，他發文痛批台北市防疫，砲轟市長柯文哲、副市長黃珊珊，是「令人嘆為觀止的傲慢」。北市府發言人陳智菡今天回應，對於這位路透前總編輯指很多反對者，沒有提出具體實質建議，其實北市府從過去一年多，多次向中央提出具體建議，只是很可惜，有些建議沒有被中央採納。

北市副市長黃珊珊今天也表示，盡自己的力量，做好每天的事情，沒有人想把事情做不好。

史密斯6月在「思想坦克」發文表示，他觀察疫情中一連串對政府的攻擊，台灣一些反對黨和其所屬的立法委員所提出的批評，幾乎讓他直打哆嗦，他們是怎麼了，完全無法提出有建設性的批評？

史密斯認為，醫療保健議題如同教育，不應淪為政爭工具，各方都應該齊心協力取得最佳結果，就像英、美國內努力避開政治分歧，不分黨派進行合作，但台灣卻不是這樣，用英文說這叫「大腦放屁政治」（Brain Fart Politics），尤其台北市副市長黃珊珊承認沒有接聽陳時中的來電，還敢在臉書上發文提到此事，「這是令人嘆為觀止的傲慢」。

對此，陳智菡表示，北市府防疫期間，向中央提出許多具體建議，包括推出防疫旅館、防疫計程車，甚至去年8月，指揮中心打算開放入境旅客可入住一般旅館，當時北市府擔心成為破口，也在行政院會提出意見。

陳智菡說，甚至3＋11爭議，柯市長認為航空機組員不能與一般旅客居隔一樣標準，甚至認為機組員應該優先打疫苗，北市府多次提出實質、具體建議，只是很可惜，建議有些沒有被中央採納。