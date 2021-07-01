聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北莫德納疫苗剩3.5萬劑 預約到今晚10時
新北昨開放線上預約施打莫德納疫苗，但瞬間湧入百萬瀏覽量，導致系統負荷不了頻出現問題。新北市長侯友宜說，經過一天後網路系統逐漸順暢，另也能用電話預約登記，今統計還有3萬5000劑可供預約，預約時間到今晚10時。
侯友宜今受訪指出，新北這次疫苗預約有2個方式，除網路預約外，不會用網路長輩可打電話到區政來服務協助預約，這次施打的是莫德納疫苗，他也歡迎先前75歲長輩沒打AZ疫苗，也可以來接種莫德納疫苗。
侯友宜說，新北網路預約在第一時間湧入100多萬人次造成網路塞車，歷經1天時間後網路恢復順暢，大家按照順序跟步驟來做，疫苗一定讓長輩能夠打得到。
至於有民眾希望改回造冊方式，侯友宜說，疫苗接種的量越來越大，光造冊是幾萬人以上，會造成很多人員的負擔，所以啟動網路預約、打電話到區政共2管道，時間到、年紀到都一定打得到疫苗。
侯友宜說，新北網路預約疫苗是新開發系統，目前只要2、3分鐘就可以預約到，一切非常順暢。截至今早已經預約成功將近有7萬3000劑，還有將近3萬5000劑，可以讓長輩來預約，所以大家不用急，到今天晚上10時都可以預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言