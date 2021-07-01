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北市衛生局長請假1個月 議員：柯文哲應快刀斬亂麻
北市爆發疫苗特權風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，不少議員質疑衛生局長請長假恐影響防疫。對此，台北市議員張斯綱上午指出，現在是北市疫情關鍵時刻，衛生局長請長假，期期以為不可，希望市長柯文哲在適當時間，快刀斬亂麻，以新的局長帶領防疫作戰。
北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑向市長柯文哲口頭請辭，但未獲准。台北市議會昨天下午進行定期大會第十次會議，議員苗博雅發現黃世傑請假缺席，追問之下，才知黃請假時間長達一個月，到7月27日止，質疑衛生局長請長假恐影響防疫。北市衛生局表示，黃世傑因好心肝疫苗事件遭廉政委員會調查，在配合調查期間請假避嫌
張斯綱說，台北市疫情處於關鍵時刻，在疫情期間，市府各局處間的聯繫、協調和專業判斷，衛生局長都扮演重要角色，黃世傑因好心肝、小禾馨的疫苗風波，若覺得疲倦，力不從心，柯文哲應該在適當時間快刀斬亂麻，以新的局長帶領防疫作戰，畢竟衛生局長不在，一日無主帥，基階層官員在政策上的決策做不下去，柯文哲應該盡快找適合率領台北市的衛生局長，帶領防疫作戰。
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