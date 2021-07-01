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股長被好心肝加line 林穎孟：柯文哲說明誰是中間人？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專
台北市無黨籍議員林穎孟。圖／取自林穎孟粉專

好心肝特權疫苗爭議，台北市議員簡舒培今在臉書爆握有證據，可證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層事前知情。台北市議員林穎孟今天也在臉書提到，周二她已翻閱過好心肝調查報告，從看過的資料顯示，股長是突然被好心肝窗口加line，但整份報告皆無說明「一開始介接好心肝與股長」的中間人是誰？

林穎孟也透露，據她了解，衛生局股長在6月9日時找了副局長懇談，狀態崩潰痛苦，看起來承受了相當大的壓力。

對於介接「好心肝與股長」的中間人是誰？林穎孟說，她先前詢問政風處，政風處表示，那個中介人是某個衛生局專委，此人與好心肝是舊識。但沒有在報告上，林說，她疑問為何不更新？政風處表示會將此內容給廉政委員會。

林穎孟說，衛生局專委的角色為何？與市府高層關係為何？她還是認為，股長或專委等第一線同仁非常辛苦，此事政治責任最後應由柯文哲市長承擔，但是必須釐清市府高層是否有介入。

林穎孟說，既然簡舒培已經開第一槍，柯文哲需針對未出現於報告的中間人等真相，一併好好向大眾說明清楚。

好心肝 衛生局 林穎孟

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