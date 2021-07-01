除役空軍藍海鷗救護直升機送航教館 航空迷盼在嘉展出

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，13架S-70C藍海鷗操得厲害，勞苦功高，功成身退，除役封存，其中編號7009救護直升機，上月立委邱志偉爭取運送到岡山航空教育展示館典藏陳展，成為航教館「最年輕」的直升機，目前航教館配合防疫未開放；嘉義航空迷期待藍海鷗能在地陳列展出。

航空教育館臉書說，服役逾30年，空軍救護隊S-70C「藍色海鷗」運送至本館，自從75年空軍接收第1批S-70C海鷗直升機，全面擔負起海空搜救任務，921地震及莫拉克風災期間，運送傷患、物資及救難人員等任務，成為災害待援民眾的守護神。

這次接收的S-70C機號7009，曾執行無數驚險的救援行動，光榮除役後運送至本館展示，空軍軍史館將規畫「空軍救護隊特展」，讓大家了解救護隊聞聲救苦的慈航精神；由於防疫三級延長，解封開館民眾才有機會親近「藍海鷗」。

航空迷說，空軍救護隊換裝的黑鷹直升機，與藍海鷗都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，黑鷹是從S-70型發展的中型通用或攻擊直升機，在國人心目中，藍海鷗有如「慈航天使」，具有濃厚感情。

第四聯隊說，封存除役的藍海鷗，是否做空軍史蹟展示機，或捐贈地方，由國防部決定，地方政府可直接向國防部反映爭取。