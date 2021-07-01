快訊

「已達解封條件」！台大教授：做好4措施 解封機會越高

WHO出疫苗血清標準品 食藥署放著不用難接軌國際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除役空軍藍海鷗救護直升機送航教館 航空迷盼在嘉展出

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書
空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，13架S-70C藍海鷗操得厲害，勞苦功高，功成身退，除役封存，其中編號7009救護直升機，上月立委邱志偉爭取運送到岡山航空教育展示館典藏陳展，成為航教館「最年輕」的直升機，目前航教館配合防疫未開放；嘉義航空迷期待藍海鷗能在地陳列展出。

航空教育館臉書說，服役逾30年，空軍救護隊S-70C「藍色海鷗」運送至本館，自從75年空軍接收第1批S-70C海鷗直升機，全面擔負起海空搜救任務，921地震及莫拉克風災期間，運送傷患、物資及救難人員等任務，成為災害待援民眾的守護神。

這次接收的S-70C機號7009，曾執行無數驚險的救援行動，光榮除役後運送至本館展示，空軍軍史館將規畫「空軍救護隊特展」，讓大家了解救護隊聞聲救苦的慈航精神；由於防疫三級延長，解封開館民眾才有機會親近「藍海鷗」。

航空迷說，空軍救護隊換裝的黑鷹直升機，與藍海鷗都是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，黑鷹是從S-70型發展的中型通用或攻擊直升機，在國人心目中，藍海鷗有如「慈航天使」，具有濃厚感情。

第四聯隊說，封存除役的藍海鷗，是否做空軍史蹟展示機，或捐贈地方，由國防部決定，地方政府可直接向國防部反映爭取。

空軍海鷗救護隊70年歷史，S-70C機齡大多逾30年，屆齡汰除，換裝U-60M黑鷹直升機，連同3架法製EC225「超級山獅」直升機，救護隊同時有S-70C-6、EC225及UH-60M，三種機型執勤，黑鷹直升機未採用救護隊傳統亮藍色塗裝，機身維持陸航墨綠色及三碼飛機序號（空軍為四碼），唯一差別是在機頂與兩側，漆上白底紅十字圖案。

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書
空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書
空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書
空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊除役封存，編號7009救護直升機運送到岡山航空教育展示館典藏陳展。圖／取自岡山航空教育展示館臉書

黑鷹直升機 空軍 嘉義

延伸閱讀

P-3C反潛機洗香香 6分鐘洗一架清潔溜溜

清泉崗高爾夫球場爆退役將領違規打球 空軍將統一說明

上將異動空軍脫離「軍機大臣」列 藍委批評違建軍思維

空軍嘉義基地軍人騎重機車禍 大腿截斷急救不治今相驗

相關新聞

「得來速」不速了 新北排隊車潮一路擠到公車站

近期疫情趨緩，路上車潮增加，因還沒開放內用，造成麥當勞「得來速」巔峰時間湧現車潮，在新北市板橋、汐止都出現車潮排到公車停...

除役空軍藍海鷗救護直升機送航教館 航空迷盼在嘉展出

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊，13架S-70C藍海鷗操得厲害，勞苦功高，功成身退，除役封存，其中編號7009救護直升機...

台北市夜市微解封 徐世榮：柯文哲打臉柯文哲

台北市日前率先宣布夜市能夠開放四分之一攤位復業。政大地政學系教授徐世榮今天在臉書發文表示，柯文哲打臉柯文哲。

北市衛生局長請假1月 遭疑恐影響防疫

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑向市長柯文哲口頭請辭，尚未獲准。台北市議會昨天下午進行定期大會，議員苗博雅發現黃...

新北5月三級警戒後 死亡車禍多4人

新北交通警察大隊統計5月疫情期間肇事狀況，雖然整體人員受傷事故大幅降低，但3級警戒後死亡車禍卻有9人，比警戒前多出4人。...

民眾預約打疫苗可反悔嗎？ 北市：系統擬增取消功能

今天、明天居住在台北市的72歲以上長者及55歲以上原住民，可以上網預約施打莫德納疫苗。不過民眾發現，之前曾驚預約過，卻因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。