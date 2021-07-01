台北市夜市微解封 徐世榮：柯文哲打臉柯文哲

台北市日前率先宣布夜市能夠開放四分之一攤位復業。政大地政學系教授徐世榮今天在臉書發文表示，柯文哲打臉柯文哲。

台北市長柯文哲日前宣布，北市除了南萬華地區以外的夜市、商場，可在有條件下復業，寧夏夜市前天已「微解封」。

徐世榮說，柯文哲是政治人物，但是柯文哲向來卻是極度鄙視及醜化「政治」，並獨尊「科學」與「專業」，然而，針對大家憂心忡忡的北市夜市微解封，「請問，這到底是科學決定？還是政治決定呢？」

徐世榮說，試問，柯文哲或北市府有拿出任何科學及專業的客觀數據或論證，來支持北市夜市的微解封嗎？當柯文哲主張「防疫與民生經濟須求平衡」時，請問，柯文哲自己不也是滿政治的嗎？而如此一來，柯文哲是否在打臉柯文哲呢？