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「已達解封條件」！台大教授：做好4措施 解封機會越高

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台北市夜市微解封 徐世榮：柯文哲打臉柯文哲

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

北市日前率先宣布夜市能夠開放四分之一攤位復業。政大地政學系教授徐世榮今天在臉書發文表示，柯文哲打臉柯文哲。

台北市長柯文哲日前宣布，北市除了南萬華地區以外的夜市、商場，可在有條件下復業，寧夏夜市前天已「微解封」。

徐世榮說，柯文哲是政治人物，但是柯文哲向來卻是極度鄙視及醜化「政治」，並獨尊「科學」與「專業」，然而，針對大家憂心忡忡的北市夜市微解封，「請問，這到底是科學決定？還是政治決定呢？」

徐世榮說，試問，柯文哲或北市府有拿出任何科學及專業的客觀數據或論證，來支持北市夜市的微解封嗎？當柯文哲主張「防疫與民生經濟須求平衡」時，請問，柯文哲自己不也是滿政治的嗎？而如此一來，柯文哲是否在打臉柯文哲呢？

柯文哲 北市 夜市

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