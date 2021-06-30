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民眾預約打疫苗可反悔嗎？ 北市：系統擬增取消功能

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市政府提供
台北市副市長蔡炳坤。圖／北市政府提供

今天、明天居住在台北市的72歲以上長者及55歲以上原住民，可以上網預約施打莫德納疫苗。不過民眾發現，之前曾驚預約過，卻因故無法前往的人，遭系統擋下來不能預約。台北市副市長蔡炳坤指出，未來將擬定民眾預約後要取消功能，同時也是可避免影響其他人預約的權益。

蔡炳坤指出，目前預約系統在後台有建立符合資格的名單，因為預約系統無法判別長者有沒有打過疫苗，所以預約以一次為限，如果過去曾經有預約過，但因故未前來施打，會被系統剔除無法再使用網路預約。

蔡炳坤表示，由於是否有完成疫苗接種，是記錄在中央全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），北市系統若要得知，就需要和NIIS串接，且得先詢問中央同意；另一種方法則是讓民眾自己回答有沒有打過疫苗，但若無審核機制會造成很多麻煩，他坦言過去曾經發生，有民眾預約到了接種點，結果健保卡插下去，才發現年齡沒到。

至於，若要針對民眾預約後設計取消功能，蔡炳坤表示，設計此功能較為可行，同時也是為了避免影響其他人預約的權益，可規範一個取消時限。

蔡炳坤再三提醒，未預約接種者，以及預約但因故未到者，此次，特別安排同仁於本周六、日加班，開放區公所民政課接受民眾電話登記，希望能讓台北市的每一個人無論戶籍、國籍，都希望能接種疫苗。

莫德納疫苗 北市

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