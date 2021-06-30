禾馨粉專宣傳孕婦院內打疫苗？ 北市：錯誤訊息誤導

特權疫苗爭議，小禾馨四家診所遭北市府終止疫苗合約資格。不過被開罰的禾馨民權婦幼診所在禾馨民權婦幼健康中心臉書粉絲專頁貼出「禾馨孕婦獨享計畫、院內施打最安心、禾馨小民權禾馨懷寧均可施打、孕婦、莫德納、AZ疫苗」等宣傳，儘管下方也公告登記系統暫時關閉，但宣傳字眼仍未移除，台北市副市長蔡炳坤今天表示，禾馨民權婦幼疑在自己網站宣傳，可以為孕婦接種疫苗，這是錯誤訊息、誤導民眾。

北市府先前公布小禾馨四家診所違規施打未符合資格對象81人，遭市府開罰230萬元，並終止疫苗合約診所資格。蔡炳坤今天表示，北市府非常清楚表達立場，小禾馨相關診所，有四家違規接種，北市府已經與其終止合約，其中包括禾馨民權婦幼診所，若它在自己的網站宣傳，可以為孕婦接種疫苗，這是錯誤訊息，誤導民眾。

蔡炳坤也提到，禾馨有第五家診所小禾馨民權小兒專科診所，這一家之前沒有違規，北市府賞罰分明，違規的取消合約，沒有違規的目前仍是合約診所，這次的預約，這家分別有七月二日及五日，各有98個可預約名額，共有196位。

蔡炳坤表示，這196個預約名額，禾馨民權小兒專科診所必須專門為72歲以上長者接種疫苗，若有違規情形，拿這個疫苗作別用途使用，下次查獲，就會解除合約關係，北市府一定要清楚表達立場。