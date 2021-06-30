板橋大遠百篩檢近千人皆陰性 復業後須持陰性證明

新北市板橋大遠百由於1名在4樓工作的櫃姐確診，今日下午3時臨時啟動企業快篩，截至下午6時約已篩檢千人，尚無傳出陽性。板橋大遠百表示，配合市府指示，之後恢復營業將要求上班員工都要提出陰性證明才可入內上班。

昨天臨時提前閉館消毒，今天臨時進行企業快篩，板橋大遠百表示，因人力繁忙，實際篩檢數量還要等篩完後再統計，但初步希望除整棟大遠百員工外，包括外包廠商以及平時會出入的人員都要完成，因時間較趕只會做快篩。

下午開始快篩後，排隊篩檢人潮一度從新站路彎到中山路，截至晚間6時30分已能看見排隊尾端，起初已專櫃人員篩檢為優先。板橋大遠百指出，還不確定是否明天前能篩完，篩不完明天會繼續篩，等篩完後確保防疫措施，才會重啟營業。

侯友宜表示，希望企業能重視篩檢重要，企業快篩是其中主力，社區、居家快篩才是搭配，防疫不分大小企業，都要定期篩檢，一有狀況也希望業者啟動篩檢，若有疏失導致疫情擴大，最重得勒令停業或停工。