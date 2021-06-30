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北市大同區公所同志聯誼 首對情侶結婚登記互許終身

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
登記結婚的小潔、小敏是在去年10月17日參加區公所的「真愛屬於你」單身聯誼活動，前天她們特別在大同戶所辦理結婚登記，許下終身大事。圖／大同區公所提供
登記結婚的小潔、小敏是在去年10月17日參加區公所的「真愛屬於你」單身聯誼活動，前天她們特別在大同戶所辦理結婚登記，許下終身大事。圖／大同區公所提供

台北市大同區公所去年舉辦同志單身聯誼活動，首對情侶前天完成結婚登記。大同區公所表示，登記結婚的小潔、小敏是在去年10月17日參加區公所的「真愛屬於你」單身聯誼活動，在台北霞海城隍廟加持與親友祝福下，前天6月28日她們特別選在大同戶所辦理結婚登記，許下終身大事，並邀大同區公所夥伴一起見證愛情。

小潔、小敏表示，大同區公所單身聯誼活動，讓先前歷經跌宕波折的兩人相遇，聯誼中愛之船活動開啟對彼此印象，訊息、電影、旅行漸進堆疊出相知相守，她們感謝大同區公所、台灣同志諮詢熱線協會牽線，能在主辦單位見證中登記結婚，並獲得雙方家長認同。

小潔、小敏也說，盼社會能多認識同志，對彩虹平權大平台的友善草案給予包容。結婚登記後她們也會找一天，親自到台北霞海城隍廟還願，獻上大金牌，感謝月老的成全。

大同區公所方區長越琦表示，公所單身聯誼活動結合台北霞海城隍廟、迪化街愛情產業鏈店家、大稻埕碼頭市集及遊艇業者，內容豐富且多元有趣，今年上半年異性戀場次，已促成9對佳偶速配成功。

台北市大同區公所去年舉辦同志單身聯誼活動，首對情侶前天完成結婚登記。圖／大同區公所提供
台北市大同區公所去年舉辦同志單身聯誼活動，首對情侶前天完成結婚登記。圖／大同區公所提供

單身聯誼活動 霞海城隍廟 結婚

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