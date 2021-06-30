北市6.6萬人預約莫德納疫苗 柯文哲籲勿提早到

台北市今天開放預約施打莫德納疫苗，首日共6.6萬人完成預約。市長柯文哲說，可能大家對莫德納疫苗情有獨鍾，預約人數比較多，所以拜託時間到再來，避免群聚風險。

台北市今天開放72歲以上長者及55歲以上原住民到「COVID-19疫苗接種預約系統」預約施打莫德納疫苗，首日共有6萬6078人完成預約，尚餘2萬1058個名額，明天上午8時至下午5時可以繼續預約，額滿為止。

台北市長柯文哲下午在新冠肺炎（COVID-19 ，2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上說，這是台北市第4波預約，系統已經跑過3遍，程式錯誤已經清得差不多了，前30分鐘就預約3萬9249人，代表系統還經得起壓力。

柯文哲指出，預約的好處是讓醫院端可以做好準備，接種者則享有選擇的自由並省時間，最重要的是可以減少群聚風險，這次可能大家對莫德納疫苗情有獨鍾，預約人數比較多，所以拜託大家時間到再來，不然現場會人很多、擠在一堆。

對於75歲以上長者接種率僅45%，柯文哲說，本來年紀很大的就不預期會100%施打，隨著年齡下降，接種率應會慢慢上升，但從科學上來講，沒有證據顯示AZ會比莫德納差。

台北市副市長蔡炳坤強調，讓每一名長者都能接種疫苗是市府的責任，未預約、曾預約但因故未到，或經醫師問診後無法當下施打的長者，可以在7月3日及7月4日打電話到區公所民政課登記，就會告知要在什麼時間到什麼地方接種。

蔡炳坤說，之前會統一發通知單給沒預約的長者，但因為這樣是單向通知，不確定長者會不會來打，對於醫院來說無法控制的因素太多，所以這次更精準地讓區公所告知何時接種，讓醫院更能確實掌握並準備。

媒體詢問，禾馨醫療旗下4家診所遭終止疫苗合約診所資格，為何小禾馨民權小兒專科診所仍能協助施打？蔡炳坤強調，政府應賞罰分明，小禾馨小兒專科、禾馨民權婦幼、小禾馨士林小兒專科、小禾馨懷寧小兒專科4診所因違規接種疫苗被終止合約，但小禾馨民權小兒專科診所沒有違規，所以目前仍然是合約診所。

蔡炳坤說，小禾馨民權小兒專科診所7月2日及5日各有98個名額，協助72歲以上長者接種，若有違規拿疫苗做其他用途，就會解除合約關係。