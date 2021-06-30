捨簡訊實聯制改「台北通」惹議 黃珊珊：讓疫調時更精準

北市商業處今傳出發函各大商圈，要求商家撤掉政院的實名認證系統的QR碼，改用台北通系統掃碼。台北市副市長黃珊珊表示，台北通跟中央簡訊實聯制是互通的，民眾兩個都可以使用，但是台北通尤其可以記錄離場時間，鼓勵民眾廣泛使用台北通。

黃珊珊表示，台北通是北市政府重要政策，希望北市列管商圈可以增加使用，而且台北通跟中央簡訊實聯制是互通的，因此民眾兩個都可以使用。

黃珊珊表示，簡訊實聯制是疫調輔助工具 ，但是台北通可以得知進出場時間，尤其可以記錄離場時間，鼓勵民眾廣泛使用台北通，此外台北通還有註記每個商家地址，精準知道民眾進出的地址，在做疫調時能有更精準的對象。

此外，黃珊珊表示，台北通是很多市政溝通管道，將來希望能夠介接中央資料庫，完善E化功能，如果未來有疫苗護照通行證的話，也希望台北通使用，成為台北市E化很重要的政策方向。