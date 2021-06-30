母逃逸移工身分讓他成無國籍兒童 5歲兒因確診才被發現

新北市淡水某集中檢疫所前收治一對移工母子，負責關懷工作的淡水馬偕護理師游嬋涓說，她照常詢問基本資料及現況，才知道媽媽Liza是逃逸移工，5歲兒子礙於媽媽尷尬的身分，成為無國籍兒童，若非此次確診，不知道到何時才會被社會局發現。

游嬋涓回憶，Liza來到居檢所的那天，讓他們母子進去房間安頓好後，照常打電話詢問基本資料跟現況，但很特別的Liza說他的兒子沒有任何的證件號碼，我們原本以為是語言不通導致的誤會，後來才發現Liza是逃逸移工，兒子沒有任何戶籍。

游嬋涓表示，因第一次碰上這樣的問題，開始慌張起來，無法造冊是其次，但孩子如果不受法律保護，該如何安全的長大。馬偕紀念醫院護理部副主任李英芬趕緊向衛生局求助，才得知原來無國籍孩童在台灣並非罕例，且中央有一套流程可以協助解決，接下來社會局會介入，他們只需要負責疾病的部分，聽到這才終於鬆了一口氣。

游嬋涓在兒科病房工作五年，聽過沒繳健保的、還沒取名的、棄嬰等等，第一次碰上無國籍孩童，心裡不免感到心疼，游嬋涓表示，Liza礙於在陌生的國度及自己敏感的身分，孩子如果有不舒服，也無法到醫療院所就醫，孩子像幽靈一樣的成長，若非此次確診，不知道到何時才會被社會局發現。五歲了卻不隸屬任何國家，別說受教育的權力，連基本的人權或任何法律權益都沒有。

「Liza會不會因為孩子沒有一個合法的身分而覺得難過，但我想她現在染疫之外，身分被迫公開，又沒有伴侶的陪伴，心理該有多害怕，於是就希望多關心他們一點，讓他們減少一點點的恐懼。」游嬋涓說。

游嬋涓反思，有時候會想，護理究竟可以做到什麼地步，除了執行醫囑及基本健康照護，如果在心理上能給予支持或是回歸社會的協助，是不是能將護理發揮到最大的效益，他們總倡導「護理的獨立性」及「家庭護理」，但卻因為人力問題導致心有餘而力不足，所以在臨床，常常會因為做得不夠而覺得煩惱，我覺得如果病人或家屬能學會自我照顧的能力，順利回歸家庭及社會好好生活，就是這份工作最大的成就感。