瑞芳商家疫情衝擊大 老街轉加強硬體美化
瑞芳區火車後站商圈在疫情三級警戒的一個半月內，生意下跌至不到一成，以往夏日正夯的芋園冰鮮少客人，更有三四間店面長期停賣，而瑞芳老街文化觀光推展協會將職工重心轉往硬體美化，打造出「旅遊客廳」的氛圍，並製作瓶燈燈海，讓老舊階梯呈現文藝樣貌，待疫情解封，遊客有更難忘的參觀體驗。
瑞芳老街文化觀光推展協會總幹事柯瑞和表示，很感謝東北角暨宜蘭海岸風景管理處，以及大東北角旅遊圈的團隊，為瑞芳老街協會爭取計畫預算，在疫情期間慘澹的生意下，能有助力改善硬體的美化，以往老舊鏽蝕的民眾服務站，透過防水漆的改造，不僅有了文藝氣息，廁所、牆面也更加乾淨，目前二樓將打造旅遊客廳及市集空間，三樓則為展演空間，希望三級警界解封後，老街能有觀光新氣象。
老街協會的職工們因缺乏遊客做導覽，有的幫忙上漆，有的製做瓶燈，以低密度的合作，在防疫原則中美化環境，而近期協會也有專案管理的職缺，希望提供工作機會，讓人才發揮，一同提升老街的商圈活動與旅遊特色。
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