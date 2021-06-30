北市議會通過發放防疫醫護獎金 送市府研議辦理

台北市議會今通過國民黨團提案，發放防疫醫護獎金及市府購買居家快篩試劑供高危險群及弱勢族群使用，國民黨黨團書記長王欣儀指出，北市政府應盡快比照其他縣市提撥獎金及慰問金，以提振醫療救護團隊士氣，給所有防疫英雄們更多鼓勵，兩項提案皆已送北市府研議辦理。

議員王欣儀表示，有鑑於北市在疫情爆發後成重災區，6月17日柯市長宣示即日起進行「清零計畫」，但卻未針對民眾是否普篩、如何達到廣篩做法有明確宣示。而台灣目前面臨到篩檢廣度、深度不足，使得新冠肺炎死亡率始終居高不下；現下印度變種Delta病毒已入侵台灣，傳染力更高，且還有許多的無症狀感染者因隱身於社區，都對防疫造成威脅。

王欣儀指出，以英國為例，當地人民出入大型場館或安養院等高風險機構，都可先做自我篩檢。而民眾也可到家附近的藥局、學校等地做快篩，英國政府更啟動快篩試劑免費送到家服務， 總量達數百萬份，讓民眾每人每周可申請使用2分快篩試劑，且若是在家自主篩檢，快篩後，必須上網登記每次的篩檢結果。

王欣儀說，反觀目前台灣食藥署核准的幾款快篩試劑，因剛上市、物以稀為貴，售價都要在300多元2000元不等，現今疫苗數量嚴重不足，居家快篩試劑價格又相對昂貴，不是所有民眾都能自費負擔的狀況下，根本無法儘速找出隱藏在社區的黑數，達到清零、解封的最後一哩路。

王欣儀指出，國民黨黨團提案要求，北市府在目前相關預算充足下，應盡速採購居家快篩試劑，免費提供給高接觸風險、但還沒有疫苗施打資格的類別市民及弱勢族群使用，如中低收入戶、一線的公車、計程車駕駛，社區巡守隊、民防、 義警義消義交、 或是一些弱勢安置、公共服務機構等等；且因為是由市府統一大量採購居家快篩試劑，具有經濟規模，應可以較低價取得。