回收瓶變酒精瓶 汐止禮門里防疫有創意

本土疫情爆發全民防疫，汐止區禮門里辦公處將之前資源回收的瓶瓶罐罐搜集起來，加買了噴頭後，將酒精裝進保特瓶裡，然後掛在里內的20個傳統公寓樓梯間，而且定期補充，里民們不但拿來噴手消毒，也會噴在大門門把及信箱等地方，隨時消毒環境。

禮門里長李朝發表示，這波本土疫情嚴峻，大家都知道如何防疫，所以，在里內每個傳統公寓樓梯間都會掛上一瓶酒精，讓里民自己隨時消毒，那里辦公處大概五天就會去巡一次，將酒精再裝滿，另外，做黃金資收站也兼顧環保，所以，裝酒精的瓶子都是之前做資收先留下來的，噴頭則是到五金行買的。

李朝發指出，會想在每個樓梯間都掛上酒精，就是希望里民下班回來、或出門都先噴酒精消毒一次，保護自己也保護別人，而且里民也很配合，經常五天去補充的時候，發現酒精都幾乎用完了。

里民說，真的很感謝里長真的很貼心，自從樓梯間放了酒精後，每天下樓拿報紙都會拿起來四處噴一噴，包括信箱、公寓大門內外手把、還有電鈴、樓梯扶手。