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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

議員指商家實聯制被要求改用台北通系統 北市府澄清

中央社 / 台北30日電

北市議員陳怡君接獲陳情，指稱北市府發函建議商圈店家更換簡訊實聯制QRCode，改用北市台北通系統。北市府今天表示，發函給店家是通知中央簡訊實聯制及台北通系統皆可使用。

民進黨台北市議員陳怡君發新聞稿指出，接獲商家陳情，指北市府商業處日前發函給台北市商圈發展協會，建議商家換掉1922簡訊實聯制系統紙張，改為由北市府推出台北通系統，讓民眾登入。

陳怡君說，許多商家反映對此公文感到不解，因簡訊實聯制，幾乎全國民眾都會使用，長輩也能透過簡訊上傳，北市府不建議使用方便的簡訊系統，卻要求商家換成台北通系統，她和商家都無法理解。

對此，副市長黃珊珊今天在北市防疫因應記者會上回應，台北通跟中央簡訊實聯制是互通，發函是通知店家2種系統都可使用，且台北通不僅有民眾進場、離場時間及註記店家地址，若需疫調，可精準掌握對象，才建議多使用台北通系統。

商業處發新聞資料表示，為提供商圈店家多元實聯制方式，供消費者選擇，28日發函向商圈宣導，北市府提供與1922簡訊實聯制通用的免費防疫實聯制整合型QRCode，也就是台北通掃描碼，供店家免費下載使用，才建議店家評估張貼台北通系統。

商業處指出，發函告知是通知店家可同時使用中央與台北通實聯制功能，並非要求店家換掉1922實聯制掃描碼紙張。

5月19日起全台新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒升至第3級，中央推出簡訊實聯制，民眾出入公共場所掃QR Code傳簡訊至1922，協助未來疫調時可掌握行蹤。

實聯制 北市 新冠肺炎

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