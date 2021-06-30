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汐止貨櫃道橋下亂 規劃收費停車八月啟用

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止大同路三段的貨櫃專用道橋下規劃為停車場，預計八月中啟用，紓解地方停車需求，也改善環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止大同路三段的貨櫃專用道橋下規劃為停車場，預計八月中啟用，紓解地方停車需求，也改善環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路三段的貨櫃專用道橋下，之前因為缺乏管理維護，不但，被人長期佔用停車，也遭人亂丟垃圾，因此，要活化利用規劃為停車場，目前已經在施工中，今(30)日市議員廖先翔到場關心施工狀況還有進度，預計八月中啟用，以路邊收費停車的方式，紓解地方停車需求，也改善環境。

長安里長楊清風說，貨樓專用道橋下過去一、二十年來，都被廢棄車及其他雜物佔用，三年前議員廖正良就有協助辦理會勘改善，而這兩年也感謝議員廖先翔持續和相關單位溝通協調，將原本在中間的電箱遷移到一旁，讓空間更寬廣，汽車停車位也會更多，大概七、八月就會完工，對週邊的住戶提供非常好的停車環境。

市議員廖先翔表示，汐止大同路三段貨櫃專用道下方、大概從忠孝東路口到長安路這一段，過去橋下是閒置空間，長期被廢棄車或是一般車輛停放，那為了讓附近居民在下班後回來能夠公平的提供大家一起使用，所以後來有討論到能夠做停車場或是路邊收費停車格。

廖先翔指出，如果要規劃路邊收費停車格，環境有一定的標準，包括原本佔據很大空間的變電箱，造成通道是比較不符合標準的，後來經過長時間、以及里長的努力，變配箱都已經往旁邊移，將空間騰出來了，現在就是市政府將鋪面重新整理，重新綁鋼筋、接下來鋪柏油路面，最後畫設車格，整個工程預計會在七月多、八月初完成，預計會在八月中之後，就用路邊收費車格的方式，讓里民重新在這邊停車，紓解週邊的停車需求。

汐止 停車場

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