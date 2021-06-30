提升用路安全 平溪415面反光鏡亮晶晶

疫情期間平溪區公所日常建設不間斷，為了提升區內用路品質，平溪區公所自過年後，針對轄區內415面道路反光鏡，請廠商維修、沖洗乾淨，如有嚴重故障也將進行替換，讓山路彎道多的平溪區，擁有亮晶晶的清晰視線，期望疫情解封，改善遊客造訪的觀光品質。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區幅員遼闊，氣候多雨，不僅道路反光鏡需求大、數量多，更常因為潮濕而污損，區公所花了三個多月的時間，請廠商將轄區內415面道路反光鏡一一沖洗，如無法改善的也將進行替換，接下來也將為每支反光鏡做編號、定位，以保證鏡面乾淨、方便報修。

東勢里長李明宏表示，東勢里位在山區，占地24.5平方公里，路多反光鏡也多，很感謝區長疫情期間仍加強基礎建設，提升里民用路安全，如果之後三級警戒解封後，里內推行生態旅遊及農產品銷售將有更好的交通品質。