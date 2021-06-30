快訊

整理包／莫德納明起開打！ 縣巿施打規定一次看

聯亞生技新冠疫苗申請EUA 拚7月開打

提升用路安全 平溪415面反光鏡亮晶晶

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
疫情期間平溪區公所日常建設不間斷，轄區內415面道路反光鏡，請廠商維修、沖洗乾淨，擁有亮晶晶的清晰視線。 圖／觀天下有線電視提供
疫情期間平溪區公所日常建設不間斷，轄區內415面道路反光鏡，請廠商維修、沖洗乾淨，擁有亮晶晶的清晰視線。 圖／觀天下有線電視提供

疫情期間平溪區公所日常建設不間斷，為了提升區內用路品質，平溪區公所自過年後，針對轄區內415面道路反光鏡，請廠商維修、沖洗乾淨，如有嚴重故障也將進行替換，讓山路彎道多的平溪區，擁有亮晶晶的清晰視線，期望疫情解封，改善遊客造訪的觀光品質。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區幅員遼闊，氣候多雨，不僅道路反光鏡需求大、數量多，更常因為潮濕而污損，區公所花了三個多月的時間，請廠商將轄區內415面道路反光鏡一一沖洗，如無法改善的也將進行替換，接下來也將為每支反光鏡做編號、定位，以保證鏡面乾淨、方便報修。

東勢里長李明宏表示，東勢里位在山區，占地24.5平方公里，路多反光鏡也多，很感謝區長疫情期間仍加強基礎建設，提升里民用路安全，如果之後三級警戒解封後，里內推行生態旅遊及農產品銷售將有更好的交通品質。

平溪 反光鏡 疫情

延伸閱讀

率先夜市微解封 柯文哲:下一步考慮夜市攤商優先打疫苗

花蓮東大門夜市不解封 縣府盼攤商紓困申請展延

竹縣夜市暫不微解封 僅美甲美睫即日開放營業

台北夜市微解封！護理師一看「頭皮發麻」 崩潰喊：怎麼敢？

相關新聞

民眾預約打疫苗可反悔嗎？ 北市：系統擬增取消功能

今天、明天居住在台北市的72歲以上長者及55歲以上原住民，可以上網預約施打莫德納疫苗。不過民眾發現，之前曾驚預約過，卻因...

母逃逸移工身分讓他成無國籍兒童 5歲兒因確診才被發現

新北市淡水某集中檢疫所前收治一對移工母子，負責關懷工作的淡水馬偕護理師游嬋涓說，她照常詢問基本資料及現況，才知道媽媽Li...

禾馨粉專宣傳孕婦院內打疫苗？ 北市：錯誤訊息誤導

特權疫苗爭議，小禾馨四家診所遭北市府終止疫苗合約資格。不過被開罰的禾馨民權婦幼診所在禾馨民權婦幼健康中心臉書粉絲專頁貼出...

板橋大遠百篩檢近千人皆陰性 復業後須持陰性證明

新北市板橋大遠百由於1名在4樓工作的櫃姐確診，今日下午3時臨時啟動企業快篩，截至下午6時約已篩檢千人，尚無傳出陽性。板橋...

北市大同區公所同志聯誼 首對情侶結婚登記互許終身

台北市大同區公所去年舉辦同志單身聯誼活動，首對情侶前天完成結婚登記。大同區公所表示，登記結婚的小潔、小敏是在去年10月1...

新北市民搶莫德納疫苗半夜不敢睡 一早卻塞爆「無法預約」

新北市政府今天開放預約接種莫德納疫苗，曾一度半小時湧入百萬人上線，塞爆系統，抱怨聲不斷。市府表示，共10萬餘劑疫苗，72...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。