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獲贈防霧護目鏡 萬里員警防疫又看更清楚

觀天下 / 記者廖品涵／金萬報導
萬里里長王傑倫向台灣力匯麗翠團隊媒合一批不因悶熱而起霧的護目鏡送到金山警分局，希望警察同仁在執勤時可以兼顧防疫又看得更清楚。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫向台灣力匯麗翠團隊媒合一批不因悶熱而起霧的護目鏡送到金山警分局，希望警察同仁在執勤時可以兼顧防疫又看得更清楚。 圖／紅樹林有線電視提供

防疫工作持續不鬆懈，酒精、口罩、護目鏡幾乎成為第一線防疫、執勤人員的必要裝備，不過執勤時間長，加上炎炎夏日，護目鏡容易發生悶熱起霧的問題，萬里里長王傑倫向台灣力匯麗翠團隊媒合一批不因悶熱而起霧的護目鏡送到金山警分局，希望警察同仁在執勤時可以兼顧防疫又看得更清楚。

萬里里長王傑倫說，進入夏天，現在第一線執勤人員，炎炎夏日戴口罩還有護目鏡，可以說是悶熱到不行，護目鏡不小心還會起霧看不清楚，為此就特別向台灣力匯麗翠團隊媒合一批不易起霧的護目鏡送到金山分局，希望能夠幫助到第一線的警察。

防疫的戰線再拉長，除了提供分局不會悶熱起霧的護目鏡120支，其他的防疫消耗品像是酒精就搬來24桶，還有口罩也是一次為員警補充500個，希望能夠作為第一線執勤員警的後盾，補充防疫必須裝備。

台灣力匯麗翠團隊代表指出，團隊一直以來都相當關注偏鄉地區的教育以及弱勢資源，希望能夠為各個容易被忽視的角落做到最即時的支援與協助，這次送來口罩、酒精、護目鏡透過里長分配給最需要的人，要助疫情趕快過去。

疫情升級以來，萬里里長媒合善心團體與人士資源，關注執勤疫情工作的第一線醫護、警消、清潔隊等人員的防疫需求，就是希望透過拋磚引玉能夠讓更多人一起來重視防疫第一線的物資需要，也期待透過大家一起努力，讓抗疫成功，恢復以往生活。

口罩 疫情 萬里

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