新北市民搶莫德納疫苗半夜不敢睡 一早卻塞爆「無法預約」

新北市政府今天開放預約接種莫德納疫苗，曾一度半小時湧入百萬人上線，塞爆系統，抱怨聲不斷。市府表示，共10萬餘劑疫苗，72歲以上年齡層都可打到，可向大型接種站預約接種。

新北市開放不限戶籍72歲（原住民62歲）以上長者及第1到第5類公費對象，於7月2日至4日接種莫德納疫苗。市府下午在新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議及線上說明直播表示，開放10萬8000劑以網路登記預約，至下午3時將近4萬人預約。

市府疫苗預約系統，透過掃描QRcode進入，非手機族無法利用筆電或桌上型電腦預約。今天預約首日系統就大塞車，網站都無法連線。至下午4時，記者實際測試仍不易進入網站。

樹林區陳小姐抱怨表示，「市政府研考會自己拿手機測試看看，或連結區公所防疫專區試試看，一整個早上敢說沒有當機。」打疫苗搞得像在搶電影票，社區里長還要幫長輩上網搶名額，辦公室電話被打爆。

新莊區湯姓民眾表示，為預約登記接種莫德納疫苗，搞到半夜都不敢睡覺，怕錯過預約時間，結果今天上午8時開始至12時卻系統塞機，一整個作業都亂七八糟，完全無法預約登錄。

張姓市民反映，市府宣稱「系統流量趨緩就可改善」，實際上是因為名額已經被搶光了，人們放棄預約才會流量趨緩，多數衛生所的開放名額都被搶預約一空。

民主進步黨籍新北市議員黃俊哲表示，新北莫德納疫苗網路預約亂象實在太誇張，「里長焦頭爛額怒火中燒，市民苦不堪言。」以往各里長都有造冊分流施打，這次改由網路預約，除長者使用網路困難也因流量而塞爆，顯然沒有記取台北市的教訓。

市府研究考核發展考會委員會主委林豐裕下午在直播表示，市府有10萬8000劑疫苗，市民一早踴躍預約，曾半小時內湧入上百萬流量，造成系統有壓力，對市民趕到抱歉，不過，這項塞車也撐過來了。

林豐裕說，未來如果大量疫苗進來，以科技制度提供預約才是正確方向。除衛生所外，民眾可向大型接種站預約接種，也會請里長協助長輩預約。

副市長劉和然表示，市府施打疫苗的原則是，依照年齡順序，不求快、求穩、求平安。人數量少時可以造冊方便，但量多時，造冊會對里長造成困擾。