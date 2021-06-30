「特權疫苗」惹議 北市：莫德納未配發振興醫院、好心肝診所

今天、明天居住在台北市的72歲以上長者及55歲以上原住民，可以上網預約施打莫德納疫苗。北市今下午舉辦防疫記者會，媒體問及先前違規替民眾打疫苗的振興醫院、好心肝診所獲發疫苗數？台北市副市長蔡炳坤表示，振興醫院、好心肝診所，均未列入此次莫德納疫苗接種的配發名單中。

台北市振興醫院涉嫌違規替前副總統連戰夫婦等10人施打疫苗挨罰後，又傳出5月間曾替前立委丁守中施打，並以醫院董事名義列為第一類優先施打名單。北市衛生局表示，丁守中是振興醫院所提報的董事人員，至於，董事是否屬於行政人員，已行文請中央解釋。

外界質疑董事是否可算在優先接種對象群？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以病人接觸的行政人員、實際執行業務為主，由地方單位認定。執登、外包、行政人員都可以列冊，而外包人員指的是實際工作者，不會是總經理，以相關證件做為依據。

台北市副市長黃珊珊表示，振興醫院是否違規，將待衛生局稽查完畢就會處理，並對外公布。蔡炳坤表示，振興醫院、好心肝診所，均未列入此次莫德納疫苗接種的配發名單中。