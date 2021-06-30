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蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

士林華榮市場造冊一半地主非攤商？柯文哲：得建立互信社會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，他知道市場裡面有轉租問題，也有流動攤販，但政府立場，還是要依照市場自治會提出的名單，施打疫苗。圖／引用自直播
柯文哲說，他知道市場裡面有轉租問題，也有流動攤販，但政府立場，還是要依照市場自治會提出的名單，施打疫苗。圖／引用自直播

北市士林華榮市場有攤商爆料，自治會造冊名單，近一半是轉租，真正的攤商根本不在造冊名單內，反而是地主被造冊，也遭質疑造冊有人情壓力？台北市柯文哲今天表示，還是要建立一個彼此互信的社會，他也知道，市場裡面有轉租的問題，但政府立場，還是要依照市場自治會提出的名單，施打疫苗，政府還是得「一個程度要相信你」。

柯文哲說，對於打疫苗的造冊，包括基層診所、市場自治會等，台北市政府沒有辦法再去查證造冊到底對不對，包括診所哪些是醫事工作人員？哪些是非醫事人員？所以政府「一個程度要相信你」。

另外，對於流動攤販怎麼辦？柯文哲說，流動攤販問題更麻煩，流動攤販並不固定，有來？沒來？北市府都不曉得，所以市場打疫苗，還是以自治會造冊為原則。

柯文哲說，他知道市場裡面有轉租問題，也有流動攤販，但政府立場，還是要依照市場自治會提出的名單，施打疫苗。

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