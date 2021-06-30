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特權疫苗案遭調查 北市衛生局長防疫期間請假一個月避嫌

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市衛生局長黃世傑。圖／北市府提供
北市衛生局長黃世傑。圖／北市府提供

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑向市長柯文哲口頭請辭，但未獲准。台北市議會下午進行定期大會第十次會議，議員苗博雅發現黃世傑請假缺席，追問之下，才知黃請假時間長達一個月，到7月27日止，質疑衛生局長請長假恐影響防疫。北市衛生局表示，黃世傑因好心肝疫苗事件遭廉政委員會調查，在配合調查期間請假避嫌。

黃世傑請假期間從6月28日至7月27日，仍是疫情三級警戒期間，苗博雅說，現在防疫警戒三級期間，但台北市的衛生局長卻請假，受調查的只有局長一人嗎？沒有包括副局長？調查期間局長就不用上班？且黃世傑先放話請辭，市長說不要陣前換將，現在又請假一個月，北市防疫業務的「大頭」不在，竟今天才讓議會知道。

對此，秘書長陳志銘說，市府有派代理人，調查期間避嫌一下比較好，局長不在位子上，對員工比較好。另外，議員林亮君也表示，局長受廉政委員會調查期間請假？是依據哪一條法律規範？對此，法務局長袁秀慧說，沒有相關法令規定。議長陳錦祥對於黃世傑請假，要求市府會後將書說明送交議會。

議員洪健益也砲轟市府，局長被調查，情緒不佳就不來議會嗎？但議員對防疫仍有非常多質疑，包括北農、疫調，但市長卻不來議會報告，總質詢又改書面，到等到疫情穩定才來才來議會報告，「覺得自己當這個議員滿窩囊的」，

為何不能開臨時會？且柯文哲既然敢開放夜市，敢負責就來報告。主持大會的議長陳錦祥說，政黨協商過，等疫情穩定後再討論加開，現在暫時不開。

台北市議會。圖／報系資料照
台北市議會。圖／報系資料照

衛生局 北市 疫情

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