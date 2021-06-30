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新北泰山9旬公嬤不識字孫代寫心意 省吃儉用捐百萬積蓄助防疫
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任、盧月娥，今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。由於老夫妻不識字，由孫子張嘉展代筆信件，信中內容提到「看到最近疫情嚴重，有許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會」。
92歲阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥，2人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛，從少年打拚到老，辛苦了一輩子、省吃儉用，想到以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。
2老夫妻也指出，每天看到市府為了防疫奔波打拚，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊，因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，還說「你們大家辛苦了」。
新北社會局張錦麗今到泰山當面感謝2老夫妻，新北市長侯友宜則透過視訊感謝。侯友宜說，看到100萬支票比1000萬還高興，因為這是夫妻倆「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常感動。
李左任也在視訊提到，他自己也打了疫苗，感謝政府；盧月娥則說，接種日當天天身體稍有不適，因此尚未施打，會安排在最近施打。侯友宜也說，打完疫苗要多喝水、休息，如有感覺不適，要跟醫護人員說。
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