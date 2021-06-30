快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北泰山9旬公嬤不識字孫代寫心意 省吃儉用捐百萬積蓄助防疫

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金，新北市長侯友宜透過視訊表達感謝。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金，新北市長侯友宜透過視訊表達感謝。圖／新北社會局提供

新北泰山一對9旬的老夫妻李左任、盧月娥，今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。由於老夫妻不識字，由孫子張嘉展代筆信件，信中內容提到「看到最近疫情嚴重，有許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會」。

92歲阿公李左任、89歲阿嬤盧月娥，2人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛，從少年打拚到老，辛苦了一輩子、省吃儉用，想到以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。

2老夫妻也指出，每天看到市府為了防疫奔波打拚，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊，因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，還說「你們大家辛苦了」。

新北社會局張錦麗今到泰山當面感謝2老夫妻，新北市長侯友宜則透過視訊感謝。侯友宜說，看到100萬支票比1000萬還高興，因為這是夫妻倆「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常感動。

李左任也在視訊提到，他自己也打了疫苗，感謝政府；盧月娥則說，接種日當天天身體稍有不適，因此尚未施打，會安排在最近施打。侯友宜也說，打完疫苗要多喝水、休息，如有感覺不適，要跟醫護人員說。

新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金，新北市長侯友宜透過視訊表達感謝。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金，新北市長侯友宜透過視訊表達感謝。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任、盧月娥，今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。由於老夫妻不識字，由孫子張嘉展代筆信件。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任、盧月娥，今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。由於老夫妻不識字，由孫子張嘉展代筆信件。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。圖／新北社會局提供
新北泰山一對9旬的老夫妻李左任（左）、盧月娥（右），今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。圖／新北社會局提供

侯友宜

延伸閱讀

三重湯城廣場群聚感染 新北：強制企業快篩

侯友宜選總統民調高 朱立倫：樂見執政縣市長獲高支持

捐款都用在哪裡？ 侯友宜：全用在防疫上面

侯友宜歡迎北農接觸者篩檢 1周累積破4千人

相關新聞

新北泰山9旬公嬤不識字孫代寫心意 省吃儉用捐百萬積蓄助防疫

新北泰山一對9旬的老夫妻李左任、盧月娥，今捐出2人畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金。由於老夫妻不識字，由孫子張嘉展代筆...

土城桐花公園防路殺動物斜坡道 意外成為「動物食堂」

野生動物路殺事件頻傳，新北市農業局和公民團體路殺社老師林德恩研擬設計路殺改善設施，在民國108年10月起設置在土城區桐花...

抗疫腳步不停歇！新北議員紛紛媒合企業捐贈防疫物資

台灣持續抗疫，新北市議員戴瑋姍媒合企業捐贈防疫物資給雙和醫院，希望能拋磚引玉，並感謝他們在第一線守護新北市民；新北市議員...

72歲長者預約接種「小禾馨民權小兒專科」仍為合約診所

先前因特權疫苗爭議，台北市小禾馨診所已被北市府終止合約疫苗診所資格，卻傳出小禾馨診所目前仍在臉書發文，表示開放孕婦預約接...

里長、清潔隊防疫裝備不足 新北議員贈3500支護目鏡

三級警戒延長至7月12日，新北市有基層里長反映裝備不足問題，新北市議員彭成龍今日號召捐贈3500支護目鏡給土城、樹林、三...

助街友弱勢度過疫情 台電捐民生物資予台灣芒草心協會

疫情持續嚴峻，弱勢生活遭受嚴重衝擊。台電台北市區營業處今天捐贈「台電Fun送能量包」給位於萬華區的社團法人台灣芒草心慈善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。