北市府開設暑假線上直播課程 參加有機會抽筆電

為了鼓勵學生在暑假期間自律生活、持續學習，台北市教育局開設22門線上直播課程，內容包含語文、旅遊、藝術等，學生參與5門課程以上還有機會抽中筆記型電腦。

台北市教育局今天表示，為了讓學生暑假期間在家仍能持續學習，避免「假期滑坡」現象發生，提供各類豐富且多元的線上學習資源，包含110堂線上職業探索課程、210場線上暑期科技教育營隊、為升國七或高一升準備的數位銜接課程等。

教育局指出，線上職業探索課程報名對象為國小五、六年級及國中七至九年級學生，學生可依興趣選擇想瞭解的行業類別，與40名來自運動、設計、醫藥、商業等各行各業的職業達人進行線上問答互動及實作；線上暑期科技教育營隊則是由7所自造教育及科技中心，針對國中、國小的學生推出，透過酷課雲直播進行。

除此之外，教育局表示，7月5日至8月24日，將透過酷課雲開設旅遊英語、鋼琴和弦彈奏創作入門、寫作技巧、舞蹈藝術等22門多元豐富的暑假線上直播課程，完成課程還能取得台北市教育局數位認證書。

教育局進一步表示，台北市學生若以校園單一身分驗證登入，並參與5門以上線上直播課程，將可參加抽獎活動，獎品包括微軟（Microsoft）Surface GO2及專用鍵盤、Apple Watch SE智慧型手錶、HomePod mini智慧音箱、行動電源、隨身碟等，邀請高中職至國小學生共同參與。

另一方面，教育局表示，為緩解學生因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衍生的人際疏離與情緒困擾或親子間的相處壓力等，教育局今年首度與政治大學心理學系教授許文耀合作，設置「台北市學生心理諮詢免付費專線」08-0909-8185，由30名專業臨床心理師提供關懷服務，歡迎師生及家長多加利用。

教育局提醒，疫情期間仍須留意健康，並避免外出，減少不必要的移動、活動或集會，期盼每一位學生都能擁有一個豐富、安全、自律的假期生活。