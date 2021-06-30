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抗疫腳步不停歇！新北議員紛紛媒合企業捐贈防疫物資

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
劉美芳與社團法人新北市商業交流協會、金皇奇皂陳清海董事長，捐贈防疫物資給輔大醫院使用。圖／劉美芳提供
劉美芳與社團法人新北市商業交流協會、金皇奇皂陳清海董事長，捐贈防疫物資給輔大醫院使用。圖／劉美芳提供

台灣持續抗疫，新北市議員戴瑋姍媒合企業捐贈防疫物資給雙和醫院，希望能拋磚引玉，並感謝他們在第一線守護新北市民；新北市議員劉美芳也同樣與企業捐贈防疫物資給輔大醫院，對第一線防疫及醫護人員致上最高敬意，要讓他們有足夠物資對抗疫情，也希望台灣疫情能早日結束。

戴瑋姍媒合馥鈺實業、寶和建設和楊振植建築師事務所等企業，今日捐贈300套防護衣和1000個台灣製N95口罩，供新北雙和醫院使用。她表示，近來醫療物資消耗快速，很感謝這些優質企業以行動力挺醫護，發揮企業社會責任，更要感謝雙和醫院醫護人員們，日夜在第一線守護新北板橋及中永和地區的市民們。

馥鈺實業、寶和建設及楊振植建築師事務所的企業代表皆表達，很開心在這團結抗疫的時刻，能透過捐贈防疫物資，對醫護人員表達支持及感謝，並為防疫工作盡一分心力。戴瑋姍也強調，希望透過這次捐贈行動，能拋磚引玉，吸引更多善心人士共襄盛舉，也期望台灣在最短時間平息疫情。

劉美芳與社團法人新北市商業交流協會、金皇奇皂陳清海董事長，則在今日捐贈防護面罩1000個、金皇奇皂隨手包1000顆、口罩支架2500給輔大醫院。她表示，第一線防疫及醫護人員這一個月都非常努力堅守崗位，真的讓大家非常的心疼與不捨，因此民間凝聚在一起出錢出力，要讓他們有足夠防疫物資避免感染。

劉美芳強調，疫情改變了大家的生活模式，增加了彼此的距離，但也在其中發現台灣人的良善，大家都願意付出，並且感恩服務照顧全民的醫護同仁，他們要在此要對第一線防疫及醫護人員致上最高敬意，也希望新北加油、台灣加油，一定能挺過風雨，再見陽光。

戴瑋姍媒合馥鈺實業、寶和建設和楊振植建築師事務所等企業，捐贈防疫物資供新北雙和醫院使用。圖／戴瑋姍提供
戴瑋姍媒合馥鈺實業、寶和建設和楊振植建築師事務所等企業，捐贈防疫物資供新北雙和醫院使用。圖／戴瑋姍提供

醫護人員 疫情

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