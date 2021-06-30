照顧弱勢學童 新北市圖推線上閱讀營附宅配餐券

因應防疫三級警戒延長，新北市立圖書館將在暑假期間推出線上陪讀閱讀營活動，凡報名並符合資格的弱勢學童，同時可領幸福餐券，學習和用餐都不中斷，7月2日起開放報名。

新北市立圖書館每年在暑假期間舉辦免費的「暑假陪讀夏令營」活動，並提供幸福餐券，讓弱勢家庭的孩子可以好好學習、飽餐一頓。

新北市圖書館長王錦華說，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全國防疫三級警戒延長到7月12日，將在「新北E書房」網站推出線上陪讀活動。

新北市圖表示，線上陪讀閱讀營包括「小小英文主播營」、「繪本遊戲課」、「趣味FUN英文」、「心智圖創意學習」、「翻轉數學玩桌遊」等不同類型的免費線上即時互動課程。

凡符合低收、中低收、高風險、身心障礙等資格的學童，免收材料費，並宅配幸福餐券到家，學童持券即可就近至便利商店兌換新台幣80元等值餐食，安心FUN暑假。