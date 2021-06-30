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72歲長者預約接種「小禾馨民權小兒專科」仍為合約診所

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局表示，儘管禾馨醫療旗下4診所暫停提供接種，但「小禾馨民權小兒專科診所」仍為此次疫苗接種的合約診所。聯合報系資料照
北市衛生局表示，儘管禾馨醫療旗下4診所暫停提供接種，但「小禾馨民權小兒專科診所」仍為此次疫苗接種的合約診所。聯合報系資料照

先前因特權疫苗爭議，台北市小禾馨診所已被北市府終止合約疫苗診所資格，卻傳出小禾馨診所目前仍在臉書發文，表示開放孕婦預約接種，台北市衛生局今表示，禾馨醫療旗下4家合約診所因違規施打疫苗，已自6月24日起停止接種新冠肺炎疫苗，呼籲台北市孕婦，到醫學中心開放的特別門診預約施打疫苗。

衛生局指出，北市禾馨民權婦幼診所、小禾馨小兒專科診所、小禾馨士林小兒專科診所、小禾馨懷寧小兒專科診所等4家合約診所，因在疫情期間未依中央流行疫情指揮中心疫苗優先接種政策執行，北市已依傳染病防制法裁罰在案，並自今年6月24日起至12月31日止暫停上述4家診所替民眾接種新冠肺炎疫苗。

衛生局表示，此次第四波疫苗接種開放72歲以上長者、55歲以上原民長者施打，民眾可上網預約，而「小禾馨民權小兒專科診所」也是此次施打疫苗的合約院所；台北市副市長蔡炳坤指出，今早8時起接受網路預約，提供8萬7136劑，截至早上10時，已有5萬568人預約取號，另第五波疫苗將於7月8日開打，預計提供6萬劑。

疫苗 北市 衛生局

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